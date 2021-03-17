Сумчане отличились на чемпионате Украины по спортивной аэробике

В соревнованиях приняли участие команда Сумской области. Наши спортсмены завоевали немало медалей:
- среди взрослых в индивидуальных выступлениях Курашвили Анастасия - IІ место, Литвин Анастасия - III место, Галайда Станислав - I место, Великодный Владислав - II место.
- среди взрослых пап Куршвили Анастасия и Галайда Станислав – II место, Литвин Анастасия и Великодный Владислав - III место.
- среди взрослых трио Курашвили Анастасия, Литвин Анастасия и Галайда Станислав - І место.
- аэро-дэнс - Корниенко Анна, Фуртат Марина, Великодная Екатерина, Литвин Анастасия, Великодный Владислав, Курашвили Анастасия, Житник Карина и Беля Анастасия - ІІ место.
- аэро-степ - Корниенко Анна, Фуртат Марина, Великодная Екатерина, Литвин Анастасия, Лисогуб Дарья, Зимогляд Анна, Шевченко Мария, Беля Анастасия - ІІ место.
Спортсменов подготовили тренеры Дубинская Оксана, Фастова Наталья.