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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумчане отличились на чемпионате Украины по спортивной аэробике

18-20 марта в Киеве состоялся чемпионат Украины по спортивной аэробике среди юниоров и взрослых.

В соревнованиях приняли участие команда Сумской области. Наши спортсмены завоевали немало медалей:

- среди взрослых в индивидуальных выступлениях Курашвили Анастасия - IІ место, Литвин Анастасия - III место, Галайда Станислав - I место, Великодный Владислав - II место.

- среди взрослых пап Куршвили Анастасия и Галайда Станислав – II место, Литвин Анастасия и Великодный Владислав - III место.

- среди взрослых трио Курашвили Анастасия, Литвин Анастасия и Галайда Станислав - І место.

- аэро-дэнс - Корниенко Анна, Фуртат Марина, Великодная Екатерина, Литвин Анастасия, Великодный Владислав, Курашвили Анастасия, Житник Карина и Беля Анастасия - ІІ место.

- аэро-степ - Корниенко Анна, Фуртат Марина, Великодная Екатерина, Литвин Анастасия, Лисогуб Дарья, Зимогляд Анна, Шевченко Мария, Беля Анастасия - ІІ место.

Спортсменов подготовили тренеры Дубинская Оксана, Фастова Наталья.

Спорт
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