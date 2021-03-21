На Сумщине 53 815 случаев заболевания COVID-19: подробности По состоянию на 21 марта в Сумской области 53815 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 388 человек (Белопольский район - 11, Бурынский район - 16, Великописаревский район - 3, Глухов – 17, Глуховский район - 1, Конотоп - 32, Конотопский район - 6, Краснопольский район - 1, Кролевецкий район – 28, Лебедин – 19, Лебединский район - 9, Недригайловский район - 1, Ахтырка - 7, Ахтырский район - 5, Путивльский район - 1, Ромны – 14, Роменский район - 14, Середина-Будский район - 9, Сумы - 86, Сумской район - 26, Тростянецкий район - 2, Шостка - 79, Шосткинский район - 1).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 751 летальный случай, из них за минувшие сутки - 2 (Лебедин- 1, Сумской район - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 48066 человек, из них за минувшие сутки - 27 (Глухов - 1, Лебединский район - 1, Сумы - 24, Сумской район - 1).