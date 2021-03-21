На Сумщине еще 388 случаев заболевания коронавирусом

За субботу добавилось 388 случаев.
В Украине 11145 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 585 детей и 199 медработников.
Также за минувшие сутки госпитализированы - 4838 человек; выписаны из больниц - 4746 человек; летальных случаев - 166; выздоровели - 3877 человек; осуществлено тестирований за сутки - 68776 (в частности методом ПЦР - 35240, методом ИФА - 6443), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 27093.
За все время пандемии в Украине заболело - 1546363 человека; выздоровели - 1257849 человек; летальных исходов - 29 941; проведения ПЦР-тестов - 7659777.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1117), Харьковской (879), Житомирской (814), Днепропетровской (760) и Хмельницкой (740) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 434 случая;
- Винницкая область - 664 случая;
- Волынская область - 173 случая;
- Днепропетровская область - 760 случаев;
- Донецкая область - 373 случая;
- Житомирская область - 814 случаев;
- Закарпатская - 367 случаев;
- Запорожская область - 274 случая;
- Ивано-Франковская область - 331 случай;
- Киевская область - 654 случая;
- Кировоградская область - 95 случаев;
- Луганская область - 23 случая;
- Львовская область - 1117 случаев;
- Николаевская область - 353 случая;
- Одесская область - 660 случаев;
- Полтавская область - 267 случаев;
- Ривненская область - 217 случаев;
- Сумская область - 388 случаев;
- Тернопольская область - 376 случаев;
- Харьковская область - 879 случаев;
- Херсонская область - 165 случаев;
- Хмельницкая область - 740 случаев;
- Черкасская область - 291 случай;
- Черновицкая область - 418 случаев;
- Черниговская область - 312 случаев.