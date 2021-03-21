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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине еще 388 случаев заболевания коронавирусом

На утро 21 марта в Сумской области уже 53 815 случаев заболевания COVID-19.

За субботу добавилось 388 случаев.

В Украине 11145 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 585 детей и 199 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 4838 человек; выписаны из больниц - 4746 человек; летальных случаев - 166; выздоровели - 3877 человек; осуществлено тестирований за сутки - 68776 (в частности методом ПЦР - 35240, методом ИФА - 6443), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 27093.

За все время пандемии в Украине заболело - 1546363 человека; выздоровели - 1257849 человек; летальных исходов - 29 941; проведения ПЦР-тестов - 7659777.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1117), Харьковской (879), Житомирской (814), Днепропетровской (760) и Хмельницкой (740) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 434 случая;

- Винницкая область - 664 случая;

- Волынская область - 173 случая;

- Днепропетровская область - 760 случаев;

- Донецкая область - 373 случая;

- Житомирская область - 814 случаев;

- Закарпатская - 367 случаев;

- Запорожская область - 274 случая;

- Ивано-Франковская область - 331 случай;

- Киевская область - 654 случая;

- Кировоградская область - 95 случаев;

- Луганская область - 23 случая;

- Львовская область - 1117 случаев;

- Николаевская область - 353 случая;

- Одесская область - 660 случаев;

- Полтавская область - 267 случаев;

- Ривненская область - 217 случаев;

- Сумская область - 388 случаев;

- Тернопольская область - 376 случаев;

- Харьковская область - 879 случаев;

- Херсонская область - 165 случаев;

- Хмельницкая область - 740 случаев;

- Черкасская область - 291 случай;

- Черновицкая область - 418 случаев;

- Черниговская область - 312 случаев.

Общество
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