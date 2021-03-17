На Сумщині визначили переможців конкурсу народної пісні “Чарівні джерела” 20 березня на базі Сумського фахового коледжу мистецтв і культури ім. Д.С. Бортнянського дистанційно пройшов Відкритий обласний дитячий фестиваль-конкурс народної пісні “Чарівні джерела”.

У фестивально-конкурсній програмі змагались 12 учасників та 2 колективи з 7 населених пунктів Сумщини.

Юні артисти продемонстрували різноманітність репертуару і високий рівень виконавської майстерності.

У номінації «Українська пісня» переможцями стали:

Молодша вікова категорія

І місце – Винник Поліна учениця Грунської ДМШ (викладач Бєднова Галина Миколаївна);

ІІ місце – Голод Катерина учениця Грунської ДМШ;

ІІІ місце – Хоменко Поліна учениця Грунської ДМШ (викладач Храпач Тамара Василівна)

Середня вікова категорія

І місце – Омельченко Валерія учениця Конотопської дитячої музичної школи № 1 (викладач Цимбал Тетяна Олександрівна);

ІІ місце – Степаненко Софія учениця Косівщинської мистецької школи (викладач Михайличенко Наталія Леонідівна);

ІІ місце – Борщова Поліна учениця Косівщинської мистецької школи (викладач Михайличенко Наталія Леонідівна);

ІІІ місце – Сітак Аліна учениця «Дитяча школа мистецтв» Липоводолинської селищної ради (викладач Орєхова Людмила Миколаївна);

ІІІ місце – Шматенко Вікторія учениця Тростянецької дитячої музичної школи ім. П. І. Чайковського(викладач Книшенко Наталія Петрівна);

ІІІ місце – Бабкова Олександра учениця Тростянецької дитячої музичної школи ім. П. І. Чайковського(викладач Книшенко Наталія Петрівна)

Старша вікова категорія

І місце – Шевкун Милана учениця Шосткинської ДШМ (викладач Стегайло Тетяна Анатоліївна);

ІІ місце – Сивокозов Микита учень Краснопільської дитячої музичної школи (викладач Висоцька Валентина Василівна);

Ансамблі

І місце – Вокальний ансамбль «Дитяча школа мистецтв» Липоводолинської селищної ради (викладач Орєхова Людмила Миколаївна).

У номінації «Фольклор»

Середня вікова категорія

І місце – Стрижак Анна учениця Косівщинської мистецької школи (викладач Михайличенко Наталія Леонідівна).

У номінації «Ансамблі»

І місце – Фольклорний вокальний ансамбль «Розквіт» Косівщинської школи мистецтв (викладач Михайличенко Наталія Леонідівна).