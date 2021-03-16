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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 19:55265

Компания Lactalis Group покупает крупнейшего производителя сыров в Украине из Шостки

Речь идет об украинской компании Bel Shostka Ukraine.

Французские корпорации Lactalis Group и Bel Group заключили сделку о покупке принадлежащих Bel компаний Royal Bel Leerdammer NL, Bel Italia, Bel Deutschland, бренда Leerdammer и украинской компании Bel Shostka Ukraine в обмен на принадлежащие Lactalis 1,59 млн акций Bel (23,16% общего количества акций).

Об этом сообщается в пресс-релизе компании Bel, размещенном на ресурсе GlobeNewswire, пишет Дело.

Указано, что 100%-я дочерняя компания Bel — Sicopa, передаст указанные активы Lactalis в обмен на принадлежащий Lactalis пакет акций.

Таким образом, по итогам сделки Lactalis будет владеть 0,9% акций Bel.

Известно, что выручка Leerdammer и Bel Shostka Ukraine по состоянию на 31 декабря 2020 года составляла примерно 500 млн евро, из которых 350 млн евро — выручка бренда Leerdammer, а операционная прибыль — примерно 25 млн евро.

"Мы воодушевлены перспективой развития этого культового бренда, который люди обожают. Эта сделка дает нам выход на голландский рынок сыра и производство в Голландии на трех заводах. Передача нам торговых представительств Bel в Италии, Германии и Украине увеличит объем наших производственных мощностей в этих странах, что принесет пользу как Leerdammer, так и другим продуктам Bel на этих рынках", — заявил глава Lactalis Group Эммануэль Безье.

Как следует из пресс-релиза, с момента покупки Bel в 2002 году бренда Leerdammer, его продажи и прибыль удвоились, и что сделало его одним из известнейших в Европе брендов сыра.

Глава Lactalis Group подытожил, что сделка укрепит европейские корни группы, особенно в Италии и Германии, и откроет хорошие перспективы для развития на рынках со значительным присутствием Lactalis.

Как известно, Lactalis Group владеет в Украине двумя молокоперерабатывающими заводами в Николаевской и Днепропетровской областях. Компания выпускает продукцию под торговыми марками President, Lactel, Galbani, Societe, "Дольче", "Фанни", "Лактония", "Локо Моко" и другими. В целом французская группа Lactalis по производству молочной продукции представлена 237 заводами в 42 странах.

ЧАО "Бель Шостка Украина" (ранее — ОАО "Шосткинский гормолкомбинат") — один из крупнейших производителей сыров в стране. В мае 2007 года предприятие приобрела французская группа Bel — ведущий мировой производитель сыров, представлен в более чем 120 странах.

"Бель Шостка Украина" выпускает сыры под брендами "Шостка", "Весела Корівка", Kiri, MiniBabybel, Leerdammer.

Напомним, ЧАО "Лакталис-Николаев", принадлежащее французской Lactalis Group, по итогам 2017 года получило 26,5 млн грн чистой прибыли против 34 млн грн чистого убытка в 2016 году.

Экономика
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