Сумские биатлонисты попали «в очки» в персьюте В гонке преследования заключительного этапа Кубка мира в шведском Остерсунде продолжилась увлекательная борьба двух норвежцев за Большой хрустальный глобус.

И в тот момент, когда показалось, что интрига в этой борьбе умирает, ситуация развернулась на 180 градусов, и в итоге последней гонке конкуренты подойдут в режиме фотофиниша, пишет biathlon.com.ua.

На старте Йоханнес Бё уже за первый километр ликвидировал 14-секундное отставание от Стурлы Легрейда, и на первый рубеж оба пришли вместе. Но здесь Йоханнес побил соперника его же оружием! В то время как Стурла не в полной мере справился с ветром, допустив один промах, лидер Кубка мира отстрелялся без штрафа и ушел уже в призовой тройке, в то время как Легрейд остался пятым!

Но отстреляв безошибочно два следующих огневых рубежа, Бё-младший стал просто неудержим! К заключительной стойке Йоханнес организовал для себя почти 50-секундный перевес! Победа?.. Как бы не так! Такая простая победа – совсем не в духе Бё образца нынешнего сезона! Норвежец явно замандражировал на рубеже после первого промаха, стрелял бесконечно долгие 40 секунд, и все равно ушел на три круга штрафа!

Обойти лидера получал шансы Лукас Хофер, который оказался в пяти выстрелах от победного дубля! Но и итальянец не обошелся без промаха, и на выходе со стадиона опережал Йоханнеса всего на секунду. Зато Легрейд! Молодой норвежец продемонстрировал не по годам зрелое самообладание в такой эпически ответственный момент! Закрыв одну за другой все пять мишеней, Стурла более чем минутное отставание перед четвертой стрельбой обратил в 16-секундное преимущество!!!

Окрыленный таким неожиданно приятным поворотом, Легрейд понесся к победе! А вот у бежавшего позади Бё-младшего моральный дух был надломлен. Нет, для того, чтобы обойти Хофера, сил у обладателя желтого биба хватило, но, памятуя о разнице в скорости на первых километрах, стоило надеяться, что Йоханнес хотя бы попытается навязать борьбу за первое место в гонке. Однако на деле финишный круг Легрейд у соперника выиграл – на финише между двумя лидерами Кубка мира оказалось 23 секунды.

Разница в 6 очков в пользу Легрейда обостряет борьбу за Большой хрустальный глобус до предела! На данный момент первую и вторую позиции разделяют всего четыре балла в пользу Йоханнеса, но у Стурлы пять очков запаса за счет последней из вычитаемых гонок. А значит, перед стартом заключительной гонки сезона в воскресенье между двумя претендентами на Кубок мира будет всего один балл!!! Все просто – кто окажется лучше в масс-старте, тот и получит в подарок фотосессию, как обладатель заветного Глобуса! С одним только условием: Бё может выиграть сезон, если финиширует не ниже седьмого места, но выше Легрейда – в противном случае выше окажется Стурла.

Но одну принципиальную победу Легрейд над Бё уже одержал. Буквально в последний момент он отобрал у Йоханнеса Малый хрустальный глобус в гонках преследования! В итоге у обоих оказалось по 306 баллов, но Стурла выиграл три персьюта в нынешнем сезоне, в то время как у Йоханеса побед в этой дисциплине нет.

Оставшийся сегодня третьим Лукас Хофер также остался очень доволен финишем, что не удивительно: сезон для итальянца заканчивается четвертым подиумом в пяти последних гонках, учитывая смешанную эстафету в Нове-Место. А по чистому времени персьюта лучшим стал немец Эрик Лессер, совершивший прорыв в цветочную церемонию с 33-го стартового места!

Казалось, что на месте Лессера может быть и Дмитрий Пидручный, который стартовал сразу следом за Эриком, а после двух чистых рубежей уже был в десятке лучших! Но стрельба стоя у нашего капитана не пошла: три круга штрафа отодвинули Дмитрия на три позиции, и к финишу лучший из украинцев в нынешнем сезоне пришел 13-м. Хочется верить, что на сегодняшнюю погоню Пидручный растратил не все силы, и часть из них останется на завтрашний масс-старт, в котором Дима станет единственным из украинцев.

В сегодняшней же гонке наших ребят было четверо, и все поддержали почин капитана, улучшив свои стартовые места, при этом двое прорвались в зачетную зону! Сумчанин Богдан Цымбал шагал по ступеням промежуточного протокола то вверх, то вниз, но все-таки в итоге поднялся до 33-й позиции, в третий раз в карьере набрав очки Кубка мира!

Еще один сумчанин Антон Дудченко всю гонку балансировал на грани попадания в топ-40, и в итоге все-таки выполнил эту миссию, финишировав 37-м. При этом на последнем круге наш спортсмен даже отыграл одну позицию у опытного россиянина Матвея Елисеева.

В топ-50 прошел и уроженец Сумщины Артем Тищенко, но в данном случае от нашего биатлониста можно было ожидать бОльшего, поскольку в своей коронке – точной стрельбе – Артем немного недоработал, уйдя на четыре круга штрафа. Тем не менее, тоже прогресс – учитывая 57-е место на старте.

Отметим также важный факт: трое украинцев в непростых погодных условиях попали в пятерку лучших в гонке по скорострельности! Пидручный отработал огневые рубежи со вторым временем, Тищенко и Цымбал стали по этому показателю четвертым и пятым.

Завтра апогей сезона – заключительные масс-старты, которые закроют международный календарь 2020/21 и назовут имя обладателя Большого хрустального глобуса у мужчин, а также обоих Малых глобусов в масс-стартах.

Преследование. Мужчины

1. Стурла Легрейд (1+0+1+0) 32:40,5

2. Йоханнес Тингнес Бё (0+0+0+3) +22,6

3. Лукас Хофер (1+0+2+1) +32,4

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13. Дмитрий Пидручный (0+0+1+2) +1:52,1

33. Богдан Цымбал (1+0+3+0) +3:31,0

37. Антон Дудченко (1+0+0+2) +3:58,2

50. Артем Тищенко (0+1+1+2) +4:39,3