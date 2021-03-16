Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:52182

Сумские биатлонисты попали «в очки» в персьюте

В гонке преследования заключительного этапа Кубка мира в шведском Остерсунде продолжилась увлекательная борьба двух норвежцев за Большой хрустальный глобус.

И в тот момент, когда показалось, что интрига в этой борьбе умирает, ситуация развернулась на 180 градусов, и в итоге последней гонке конкуренты подойдут в режиме фотофиниша, пишет biathlon.com.ua.

На старте Йоханнес Бё уже за первый километр ликвидировал 14-секундное отставание от Стурлы Легрейда, и на первый рубеж оба пришли вместе. Но здесь Йоханнес побил соперника его же оружием! В то время как Стурла не в полной мере справился с ветром, допустив один промах, лидер Кубка мира отстрелялся без штрафа и ушел уже в призовой тройке, в то время как Легрейд остался пятым!

Но отстреляв безошибочно два следующих огневых рубежа, Бё-младший стал просто неудержим! К заключительной стойке Йоханнес организовал для себя почти 50-секундный перевес! Победа?.. Как бы не так! Такая простая победа – совсем не в духе Бё образца нынешнего сезона! Норвежец явно замандражировал на рубеже после первого промаха, стрелял бесконечно долгие 40 секунд, и все равно ушел на три круга штрафа!

Обойти лидера получал шансы Лукас Хофер, который оказался в пяти выстрелах от победного дубля! Но и итальянец не обошелся без промаха, и на выходе со стадиона опережал Йоханнеса всего на секунду. Зато Легрейд! Молодой норвежец продемонстрировал не по годам зрелое самообладание в такой эпически ответственный момент! Закрыв одну за другой все пять мишеней, Стурла более чем минутное отставание перед четвертой стрельбой обратил в 16-секундное преимущество!!!

Окрыленный таким неожиданно приятным поворотом, Легрейд понесся к победе! А вот у бежавшего позади Бё-младшего моральный дух был надломлен. Нет, для того, чтобы обойти Хофера, сил у обладателя желтого биба хватило, но, памятуя о разнице в скорости на первых километрах, стоило надеяться, что Йоханнес хотя бы попытается навязать борьбу за первое место в гонке. Однако на деле финишный круг Легрейд у соперника выиграл – на финише между двумя лидерами Кубка мира оказалось 23 секунды.

Разница в 6 очков в пользу Легрейда обостряет борьбу за Большой хрустальный глобус до предела! На данный момент первую и вторую позиции разделяют всего четыре балла в пользу Йоханнеса, но у Стурлы пять очков запаса за счет последней из вычитаемых гонок. А значит, перед стартом заключительной гонки сезона в воскресенье между двумя претендентами на Кубок мира будет всего один балл!!! Все просто – кто окажется лучше в масс-старте, тот и получит в подарок фотосессию, как обладатель заветного Глобуса! С одним только условием: Бё может выиграть сезон, если финиширует не ниже седьмого места, но выше Легрейда – в противном случае выше окажется Стурла.

Но одну принципиальную победу Легрейд над Бё уже одержал. Буквально в последний момент он отобрал у Йоханнеса Малый хрустальный глобус в гонках преследования! В итоге у обоих оказалось по 306 баллов, но Стурла выиграл три персьюта в нынешнем сезоне, в то время как у Йоханеса побед в этой дисциплине нет.

Оставшийся сегодня третьим Лукас Хофер также остался очень доволен финишем, что не удивительно: сезон для итальянца заканчивается четвертым подиумом в пяти последних гонках, учитывая смешанную эстафету в Нове-Место. А по чистому времени персьюта лучшим стал немец Эрик Лессер, совершивший прорыв в цветочную церемонию с 33-го стартового места!

Казалось, что на месте Лессера может быть и Дмитрий Пидручный, который стартовал сразу следом за Эриком, а после двух чистых рубежей уже был в десятке лучших! Но стрельба стоя у нашего капитана не пошла: три круга штрафа отодвинули Дмитрия на три позиции, и к финишу лучший из украинцев в нынешнем сезоне пришел 13-м. Хочется верить, что на сегодняшнюю погоню Пидручный растратил не все силы, и часть из них останется на завтрашний масс-старт, в котором Дима станет единственным из украинцев.

В сегодняшней же гонке наших ребят было четверо, и все поддержали почин капитана, улучшив свои стартовые места, при этом двое прорвались в зачетную зону! Сумчанин Богдан Цымбал шагал по ступеням промежуточного протокола то вверх, то вниз, но все-таки в итоге поднялся до 33-й позиции, в третий раз в карьере набрав очки Кубка мира!

Еще один сумчанин Антон Дудченко всю гонку балансировал на грани попадания в топ-40, и в итоге все-таки выполнил эту миссию, финишировав 37-м. При этом на последнем круге наш спортсмен даже отыграл одну позицию у опытного россиянина Матвея Елисеева.

В топ-50 прошел и уроженец Сумщины Артем Тищенко, но в данном случае от нашего биатлониста можно было ожидать бОльшего, поскольку в своей коронке – точной стрельбе – Артем немного недоработал, уйдя на четыре круга штрафа. Тем не менее, тоже прогресс – учитывая 57-е место на старте.

Отметим также важный факт: трое украинцев в непростых погодных условиях попали в пятерку лучших в гонке по скорострельности! Пидручный отработал огневые рубежи со вторым временем, Тищенко и Цымбал стали по этому показателю четвертым и пятым.

Завтра апогей сезона – заключительные масс-старты, которые закроют международный календарь 2020/21 и назовут имя обладателя Большого хрустального глобуса у мужчин, а также обоих Малых глобусов в масс-стартах.

Преследование. Мужчины

1.  Стурла Легрейд (1+0+1+0)  32:40,5

2.  Йоханнес Тингнес Бё (0+0+0+3)  +22,6

3.  Лукас Хофер (1+0+2+1)  +32,4

...

13.  Дмитрий Пидручный (0+0+1+2)  +1:52,1

33.  Богдан Цымбал (1+0+3+0)  +3:31,0

37.  Антон Дудченко (1+0+0+2)  +3:58,2

50.  Артем Тищенко (0+1+1+2)  +4:39,3

Спорт
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Як земельна реформа допоможе захистити ліси, водойми та заповідні території Сумщини
Вчера 16:28
Старт оздоровлення дітей пільгових категорій у Сумах
Вчера 10:21
Топ-5 способов выглядеть стильно в период межсезонья
18.03.2021 19:58
Роботодавець не виплатив заробітну плату. Як діяти?
18.03.2021 15:59
Главная инфекционистка Сумщины подвела итоги года с коронавирусом
18.03.2021 13:15
Областной бюджет – 2020 выполнили всего на 94%
18.03.2021 13:06
Инверторы для гелиосистем: виды и назначение
17.03.2021 18:56
ПО для ресторанов: как сделать правильный выбор
17.03.2021 15:11
«Путін тримав під наглядом діяльність українського депутата Андрія Деркача» – розвідка США
17.03.2021 13:49
Доставка товаров из Китая в Украину морем: преимущества услуги под ключ
17.03.2021 13:29
«Слуга Народу» змінила структуру та укріплює зв’язки з регіонами
17.03.2021 09:11
Що варто знати коли, турбують колектори
16.03.2021 15:00
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Ніхто (Ілля Найшуллер, 2021)
Ніхто (Ілля Найшуллер, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
18.15; 20.00
Перевертень (Джим Каммінґс, 2020)
Перевертень (Джим Каммінґс, 2020)
Кино Планета Кіно
12.30; 20.35; 22.20; 20,22-24.03.2021 - 12.30; 19.30; 21.20
Код: Залізна кора (Домінік Кук, 2020)
Код: Залізна кора (Домінік Кук, 2020)
Кино Планета Кіно
16.20; 19.00; 21.15
В країні фей (Маркус Овнелль, 2020)
В країні фей (Маркус Овнелль, 2020)
Кино Планета Кіно
15.30
Антон і червона химера (Заза Урушадзе, 2021)
Антон і червона химера (Заза Урушадзе, 2021)
Кино Планета Кіно
14.20; 18.35
Трафік (Ніколас Джарекі, 2021)
Трафік (Ніколас Джарекі, 2021)
Кино Планета Кіно
19,21.03.2021 - 21.30; 20,22-24.03.2021 - 20.35
Нереальний КОПець (Олександр Бєляк, 2021)
Нереальний КОПець (Олександр Бєляк, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.