Профсоюз железнодорожников планирует крупную забастовку Профсоюз железнодорожников и транспортных строителей Украины объявил о проведении 31 марта предупредительной акции «работа по правилам» в защиту трудовых прав и социальных гарантий членов союза.

В этот день вероятны задержки и отмена поездов, пишет Суспільне.

«Единогласное решение об этом в связи с невыполнением требований профсоюза руководством АО «Укрзализныця» принято 10 марта на совместном заседании центрального штаба по организации и проведению акции «работа по правилам» с соответствующими региональными штабами», - говорится в сообщении профсоюза.

Согласно ему, организация решила сделать этот шаг из-за сопротивления незаконным действиям и бездеятельности руководства общества. Так, с 15 марта в производственных подразделениях началась подготовительная работа - вручение администрации актов, рапортов и подробных записок о нарушениях трудового законодательства, законодательства по охране труда, инструкций, обусловливающих безопасность движения поездов.

Отмечается, что из-за акции 31 марта могут быть приостановлены или отменены поезда.

«В связи с чем, 31 марта могут быть задержаны отправление и прибытие поездов, отменены рейсы и приостановлено движение железнодорожного транспорта», - сообщили в организации.

Ранее профсоюз отметил обострении ситуации и чрезвычайно высокие риски существенного ущемления трудовых прав и интересов членов союза, и был создан центральный штаб по организации и проведению акции «работа по правилам».

Напомним: Кабинет министров на заседании 17 марта поддержал долгосрочное прекращение полномочий главы правления «Укрзализныци» Владимира Жмака.

Пандемия негативно повлияла на пассажирские перевозки «Укрзализныци». Так, в 2020 году они сократились на 56%.