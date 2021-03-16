Сумские ходоки стали чемпионами Украины Сегодня, 20 марта, в Луцке прошел зимний чемпионат Украины по спортивной ходьбе.

Сумские скороходы завоевали 9 медалей.

Чемпионами на дистанции 35 км стали Антон Радько среди мужчин – его время 2:36:21 и Игорь Гончаренко среди молодежи – 2:51:58. «Серебро» на этой же дистанции среди молодежи взял Антон Кравченко 2:59:52, «бронзу» среди мужчин Игорь Главан – 2:41:34.

На дистанции 10 км среди юношей до 18 лет второе место занял Эдуард Кравченко – 48:05, третье - Владислав Семенов – 51:01. Среди юниоров до 20 лет вторым был Николай Рущак – 43:41. Среди юниорок третьей - София Крыловецкая – 52:06.

В ходьбе на 3 км среди юношей до 16 лет «бронзу» взял Вадим Шевченко – 14:17.