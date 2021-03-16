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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:16179

В Кролевце полицейские за 20 минут поймали автоугонщика

20 минут понадобилось правоохранителям, чтобы установить злоумышленника, который решил покататься на чужой машине.

Происшествие произошло 19 марта около 22.20 в г. Кролевец. В полицию обратился 35-летний местный житель, который сообщил, что его автомобиль «ВАЗ-21099» похищен. Правоохранители уже через 20 минут совместно с общественностью задержали похитителя.

Им оказался 32-летний товарищ пострадавшего. Как выяснили полицейские, мужчины вместе с еще несколькими друзьями отдыхали в одном из кафе города. В какой-то момент, после употребления алкоголя, у правонарушителя возникла мысль завладеть автомобилем товарища и «погонять» городом. Поэтому, выждав момент, когда тот отвлечется, злоумышленник похитил ключи от транспортного средства и отправился к месту, где он находился. Поскольку товарищи доверяли правонарушителю, то никто из компании не обратил внимания на его отсутствие.

Но покататься похититель успел лишь несколько минут, а затем был уличен и задержан.

Сейчас злоумышленник задержан в по ряду ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователями ему уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством). Решается вопрос о избрания правонарушителю меры пресечения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право
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