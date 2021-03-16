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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:04177

Сумская биатлонистка не попала «в очки» в гонке преследования

В лишенном турнирной интриги женском персьюте, который продолжил программу заключительного этапа Кубка мира в шведском Остерсунде, девушки продемонстрировали красивую борьбу в предпоследнем своем старте сезона.

Учитывая рекордно высокую плотность результатов в спринте, гонка преследования напоминала масс-старт, а перемещения на позициях в гонке были калейдоскопическими! «Помог» этому невероятно сильный, порывистый и разнонаправленный ветер, сделавший стрельбу по-настоящему лотерейной. А спортсменки, пытаясь выцеливать мишени, били антирекорды скорострельности: когда еще увидишь, как признанный мастер по этому показателю Доротея Вирер тратит на пять выстрелов почти минуту, пишет biathlon.com.ua.

Такие сложные погодные условия – благодатная почва для суперпрорывов из глубин стартового протокола. Скажем, уже к середине гонки стартовавшая 34-й Дениз Херрманн вошла в лидирующую тройку! Правда, уже на стойке немка ошибалась очень много и в итоговом распределении мест в десятке лучших не участвовала.

Ну а пить победное шампанское сегодня будут те, кто не побоялись рисковать, и, несмотря на высокий риск промахов, продолжали вести стрельбу в своем темпе. Марте Олсбю Ройселанд, стартовав шестой, к середине гонки вырвалась в лидеры, и даже получила запас в полминуты. Тем не менее, норвежка стрельбу стоя провела быстро, и ее не смутили даже два промаха на третьем рубеже. Смелость была вознаграждена: кто-то ошибался больше Марте, кто-то, стреляя точнее, еще больше уступил за счет скорострельности, но перед последним рубежом перевес Олсбю Ройселанд приближался уже к минуте!

На решающем рубеже Олсбю заработала еще два круга штрафа, но помешать победе эти промахи уже не могли: на финише она опередила подругу по сборной и победительницу спринта Тирил Экхофф на 29 секунд, при том что у обеих норвежек было по четыре круга штрафа. К слову, сегодня лишь Марте и Тирил сохранили места , в первой десятке – остальные девушки совершили рывок по строкам итогового протокола.

Ворую в карьере бронзу на этапах Кубка мира завоевала Анна Сола! Пять промахов на огневых рубежах сполна компенсировались высокой скоростью, и 13-ю стартовую позицию белоруска обменяла на место на подиуме. А самый впечатляющий рывок мы увидели в исполнении норвежки Каролин Кноттен, отыгравшей сразу 41 позицию за время персьюта – с 54-го на 13-е!

Добились прогресса и две из трех стартовавших сегодня украинок. Хотя для Елены Пидгрушной первая половина гонки сложилась неудачно: заработав три штрафа на двух рубежах, Лена выпала из зачетной зоны. В стойке в пассиве капитана команды те же три промаха, но здесь уже и соперницы стреляли куда менее качественно, а Пидгрушная, к тому же, на рубежах работала быстро и за счет этого добежала до топ-тридцатки!

Дарья Блашко стартовала дальше всех наших девушек – 55-й, но показала лучшую точность в нашей команде и поднялась на восемнадцать мест, заработав в последнем для себя старте сезона кубковые очки за 37-ю позицию. А вот наша Валя Семеренко, напротив, стартовала более уверенно, но к финишу развить этот успех не смогла, повторив свой результат спринта – 44-я.

В общем зачете Кубка мира дистанция между Экхофф и Олсбю Ройселанд пока не дотягивает до 200 пунктов. Но главная интрига последней женской гонки сезона будет в борьбе за третье место: Ханну Эберг, Доротею Вирер и Франциску Пройсс на сегодня разделяют всего девять очков! Еще в 12-ти баллах позади идет мастер гонок с массовым стартом Лиза Тереза Хаузер. Лучшей из укранок в тоттале остается Юлия Джима, которая, пропустив сегодняшнее преследование, станет единственной представительницей нашей команды в заключительном масс-старте.

Преследование. Женщины

   1.  Марте Олсбю Ройселанд  (0+0+2+2)  32:54,8

   2.  Тирил Экхофф  (1+2+0+1)  +29,3

   3.  Анна Сола  (0+1+3+1)  +44,0

   ...

 30.  Елена Пидгрушная  (1+2+2+1)  +3:19,5

 37.  Дарья Блашко (1+1+2+1)  +3:54,2

 44.  Валя Семеренко  (1+1+3+1)  +4:21,3

DNS  Юлия Джима

Спорт
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