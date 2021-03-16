Сумские баскетболисты примут лидера высшей лиги (трансляция) 20-21 марта в Сумах пройдут перенесённые матчи 2-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге.

На паркете спортзала 3-го корпуса СумГУ (УАБД) БК «СумДУ» примет харьковский «Политехник», который сейчас лидирует в группе 1. Игра в субботу начнется в 18.00. В воскресенье – в 12.00.