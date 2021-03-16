На Сумщине подорвали 500-килограммовую авиабомбу

На опасный предмет наткнулись местные лесники во время обхода леса. О находке времен войны они срочно сообщили на линию экстренного вызова «101».
Находка представляла угрозу для жизни и здоровья граждан и требовала особого мастерства при ее уничтожении.
Пиротехники осторожно поместили авиабомбу в специально оборудованный пиротехнический автомобиль и транспортировали за пределы населенного пункта на специальную площадку подрыва.
ГСЧС Украины обращается к населению с просьбой: найдя подозрительный предмет, ни в коем случае не прикасайтесь, о находке срочно сообщите местные органы власти или службу спасения по телефону «101».