На Сумщине подорвали 500-килограммовую авиабомбу 19 марта пиротехническим отделением Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины уничтожено немецкую авиационную бомбу SC-500 бомба времен Второй мировой войны, которая накануне была обнаружена в лесу на расстоянии 500 м от села Неплюево Ямпольской ОТГ.

На опасный предмет наткнулись местные лесники во время обхода леса. О находке времен войны они срочно сообщили на линию экстренного вызова «101».

Находка представляла угрозу для жизни и здоровья граждан и требовала особого мастерства при ее уничтожении.

Пиротехники осторожно поместили авиабомбу в специально оборудованный пиротехнический автомобиль и транспортировали за пределы населенного пункта на специальную площадку подрыва.

ГСЧС Украины обращается к населению с просьбой: найдя подозрительный предмет, ни в коем случае не прикасайтесь, о находке срочно сообщите местные органы власти или службу спасения по телефону «101».