У Сумах галерея «Наша на Псільській» святкує 9-ту річницю До 9-ї річниці заснування галереї «Наша на Псільській» арт-виставка «Галерея Наша. 9 років».

Майже всі художники, скульптори, фотомайстри, інсталятори та перформери, які свого часу співпрацювали з кураторською групою галереї «Наша на Псільській» надали свої роботи для ретроспективної виставки.

Від 21 березня до 28 квітня можна відвідати галерею «Наша на Псільській» у підвальному приміщенні римо-католицького Храму Благовіщення Пресвятої Діви Марії в м. Суми, вул. Псільська, 1 і побачити живопис, графіку, фотографії та скульптуру кращих майстрів України, Польщі та Сум.

З огляду на карантинні обмеження домовлятись на відвідування можна телефоном 050 857 0875 або різними месенджерами.