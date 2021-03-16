У Сумах галерея «Наша на Псільській» святкує 9-ту річницю

Майже всі художники, скульптори, фотомайстри, інсталятори та перформери, які свого часу співпрацювали з кураторською групою галереї «Наша на Псільській» надали свої роботи для ретроспективної виставки.
Від 21 березня до 28 квітня можна відвідати галерею «Наша на Псільській» у підвальному приміщенні римо-католицького Храму Благовіщення Пресвятої Діви Марії в м. Суми, вул. Псільська, 1 і побачити живопис, графіку, фотографії та скульптуру кращих майстрів України, Польщі та Сум.
З огляду на карантинні обмеження домовлятись на відвідування можна телефоном 050 857 0875 або різними месенджерами.