Сумские гандболисты проиграли днепрянам 19-20 марта проходят игры 8-го тура чемпионата Украины по гандболу среди мужских команд высшей лиги.

В Запорожье встречались днепровский «УДХТУ» и «RGM Group - СумДУ». Обе игры завершились победами номинальных хозяев. В пятницу 35:29, хотя после первого тайма вели нашли 15:16. Лучшими в составе сумчан были: Иван Чеботар – 9 голов и Андрей Ярошенко – 5. Сегодня – 31:21, хотя после первого тайма было равенство 15:15. Тут лучшими были те же: Андрей Ярошенко – 8 и Иван Чеботар – 5.

После этих матчей у сумчан по-прежнему 11 очков (в 16 играх) и пятое место, а «УДХТУ» вышел на первое место с 23 очками (16). Ниже – ужгородские «Карпаты» - 21 (14), «Будивельник-БСФК» - 15 (14) и «Динамо-Академия» (Полтава) – 14 (14). Замыкает таблицу лебединская «Єдність» - 4 (14).