На Сумщине запретили продажу опасной детской игрушки Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области сообщает, что по поручению Госпродпотребслужбы Украины, по результатам мониторинга потребительского рынка в городе Сумы и Сумской области работниками отдела рыночного надзора, проведена внеплановая проверка характеристик продукции - игрушки-конструктор «Неокуб».

Было установлено несоответствие продукции требованиям пунктов 33, 34 п.п.3 и 4 приложения 2 Технического регламента безопасности игрушек. Детали игрушки (шарики) представляют риск удушения, асфиксии или механического повреждения внутренних органов, чем угрожают безопасности или здоровью пользователей с учетом предполагаемой поведения детей.

Согласно сценарного плана вероятность возникновения риска, который может представлять продукция игрушка-конструктор «Неокуб», представляет серьезный уровень угрозы для жизни и здоровья потребителей.

В соответствии с Законом Украины «О государственном рыночном надзоре и контроле непищевой продукции», органом рыночного надзора в распространителя данная продукция была изъята из оборота и запрещена к продаже.

Госпродпотребслужба отмечает, что на сегодня десяткам детей и подростков была оказана медицинская помощь от вреда причиненного организма в результате сознательного или несознательного глотания деталей (элементов) данной игрушки. В большинстве случаев, к сожалению, использование конструктора, заканчивается оперативным лечением детей.

Субъектов хозяйствования рынка детской продукции предупреждают, что в соответствии с пунктом 6 Закона Украины «Об общей безопасности непищевой продукции», обязанность субъектов хозяйствования - немедленно сообщать о продукции, которая ими распространяется и представляет риски для пользователей. Сообщение о такой продукции, не соответствующей общему требованию относительно безопасности продукции, регламентируется ст.10 Закона Украины «Об общей безопасности непищевой продукции», сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области.