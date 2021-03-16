ГК «СумДУ» поделил очки с «Никой» 19-20 марта прошли игры 9-го тура чемпионата Украины по гандболу среди женских команд высшей лиги.

ГК «СумДУ» принимал николаевскую «Нику». Первая игра завершилась победой сумчанок 30:27 (16:13). Лучшими в составе сумчанок были: Марина Поцелуева – 9 голов, Екатерина Ерохова – 8, Мария Спивак – 5… Вторая - поражением 26:33 (12:14). Отличились Екатерина Ерохова – 7, Мария Коваленко – 6, Анастасия Ткач – 5…

После этих игр сумчанка с 18 очками в 14 играх на 2-м месте Центрально-восточной группы. Столько же очков у «Броваров-БСФК», но на 4 игры меньше. У «Ники» - 14 очков в 14 играх, у криворожского «ДЮИ» - 13 (14), у одесской «Южной Пальмиры» - 1 (12).