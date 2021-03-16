В Путивле вор обокрал торговый киоск в больнице В полицию поступило сообщение, что из торгового киоска, который расположен в помещении Путивльской городской больницы, была совершена кража. Общая сумма ущерба составляет более 25000 гривен.

В ходе оперативно-розыскных действий правоохранители разыскали и задержали ранее судимого 48-летнего жителя Путивльского района, который проник через окно подвала в помещение городской больницы. Таким образом мужчина попал на первый этаж, где располагается торговый киоск. Путем повреждения пластикового окна мужчина проник внутрь и украл деньги в размере 21 025 гривен и продукты питания на сумму 4495 гривен. После чего тем же путем покинул больницу. Гражданин задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. В полиции открыли уголовное производство ч. 3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.