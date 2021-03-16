Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:49238

В Путивле вор обокрал торговый киоск в больнице

В полицию поступило сообщение, что из торгового киоска, который расположен в помещении Путивльской городской больницы, была совершена кража. Общая сумма ущерба составляет более 25000 гривен.

В ходе оперативно-розыскных действий правоохранители разыскали и задержали ранее судимого 48-летнего жителя Путивльского района, который проник через окно подвала в помещение городской больницы. Таким образом мужчина попал на первый этаж, где располагается торговый киоск. Путем повреждения пластикового окна мужчина проник внутрь и украл деньги в размере 21 025 гривен и продукты питания на сумму 4495 гривен. После чего тем же путем покинул больницу.

Гражданин задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

В полиции открыли уголовное производство ч. 3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Як земельна реформа допоможе захистити ліси, водойми та заповідні території Сумщини
Вчера 16:28
Старт оздоровлення дітей пільгових категорій у Сумах
Вчера 10:21
Топ-5 способов выглядеть стильно в период межсезонья
18.03.2021 19:58
Роботодавець не виплатив заробітну плату. Як діяти?
18.03.2021 15:59
Главная инфекционистка Сумщины подвела итоги года с коронавирусом
18.03.2021 13:15
Областной бюджет – 2020 выполнили всего на 94%
18.03.2021 13:06
Инверторы для гелиосистем: виды и назначение
17.03.2021 18:56
ПО для ресторанов: как сделать правильный выбор
17.03.2021 15:11
«Путін тримав під наглядом діяльність українського депутата Андрія Деркача» – розвідка США
17.03.2021 13:49
Доставка товаров из Китая в Украину морем: преимущества услуги под ключ
17.03.2021 13:29
«Слуга Народу» змінила структуру та укріплює зв’язки з регіонами
17.03.2021 09:11
Що варто знати коли, турбують колектори
16.03.2021 15:00
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Ніхто (Ілля Найшуллер, 2021)
Ніхто (Ілля Найшуллер, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
18.15; 20.00
Перевертень (Джим Каммінґс, 2020)
Перевертень (Джим Каммінґс, 2020)
Кино Планета Кіно
12.30; 20.35; 22.20; 20,22-24.03.2021 - 12.30; 19.30; 21.20
Код: Залізна кора (Домінік Кук, 2020)
Код: Залізна кора (Домінік Кук, 2020)
Кино Планета Кіно
16.20; 19.00; 21.15
В країні фей (Маркус Овнелль, 2020)
В країні фей (Маркус Овнелль, 2020)
Кино Планета Кіно
15.30
Антон і червона химера (Заза Урушадзе, 2021)
Антон і червона химера (Заза Урушадзе, 2021)
Кино Планета Кіно
14.20; 18.35
Трафік (Ніколас Джарекі, 2021)
Трафік (Ніколас Джарекі, 2021)
Кино Планета Кіно
19,21.03.2021 - 21.30; 20,22-24.03.2021 - 20.35
Нереальний КОПець (Олександр Бєляк, 2021)
Нереальний КОПець (Олександр Бєляк, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.