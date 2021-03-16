В Сумах на тротуаре сбили пешехода Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в котором пострадал пешеход.

Событие произошло 19 марта на перекрестке улиц Куприна и Римского-Корсакова в городе Сумы.

Предварительно установлено, что на перекрестке столкнулись два автомобиля ВАЗ 21093 и HYUNDAI TUCSON, под управлением 35-летнего и 40-летнего местных жителей. После столкновения один из автомобилей отбросило на тротуар, где он совершил наезд на 50-летнего жителя Сумского района. Мужчину госпитализировали в нейрохирургическое отделение Сумской областной клинической больницы с разной степенью телесных повреждений.

Устанавливаются все обстоятельства этого происшествия.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.