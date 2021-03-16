В Конотопе поймали наркодельца Участковые офицеры полиции разоблачили мужчину в хранении большого количества наркотических веществ и прекурсоров.

Марихуана, прекурсоры, весы и стеклянные колбы с остатками белого порошка - это далеко неполный перечень запрещенных предметов и веществ, которые обнаружили участковые во время санкционированного обыска в доме 25-летнего жителя Конотопа. Происхождение всего обнаруженного человек не объясняет, поэтому это придется устанавливать полицейским в рамках досудебного расследования.

Информацию о том, что один из жителей его полицейского участка дома хранит запрещенные вещества, участковый получил в ходе выполнения своих служебных обязанностей. Чтобы ее проверить, он некоторое время наблюдал за возможным правонарушителем, изучал образ его жизни, круг общения. Когда правоохранители убедились в правдивости своих подозрений - получили судебное разрешение на проведение обыска. И не зря.

В доме правонарушителя были обнаружены три банки и пять полиэтиленовых пакетов с веществом растительного происхождения, внешне похожим на марихуану, более десяти пакетов с белым порошкообразным веществом, весы, колбы, пробирки, пластиковые бутылки с наслоением порошкообразного вещества белого цвета, тетради с химическими формулами и расчетами.

«Все обнаруженное при обыске изъято и направлено на экспертное исследование. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание до трех лет лишения свободы, - рассказывает начальник Конотопа полиции Сергей Забозлаев. - Выяснилось также, что пока он отбывает условный срок наказания за совершение аналогичного уголовного преступления». Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.