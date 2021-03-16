В Сумах продолжается чемпионат Украины по дзюдо (трансляция)

Вашему вниманию расписание соревновательного дня и ссылки на онлайн трансляции.
Программа проведения соревнований:
День 2. суббота, 20 март:
Девушки ( -57 кг / -63кг / -70 кг / + 70 кг) Юноши ( -73 кг / -81 кг / -90 кг / +90 кг)
10.00 - Предварительные раунды, утешительные схватки, полуфиналы.
14.00 - Финальный блок. Церемония награждения.
Онлайн трансляция:
День 2. Предварительные раунды. Татами 1 .:
День 2. Предварительные раунды. Татами 2:
День 2. Предварительные раунды. Татами 3:
День 2. Предварительные раунды. Татами 4:
День 2. Финальный блок. Татами 1:
День 2. Финальный блок. Татами 2:
День 2. Финальный блок. Татами 3: