В Сумах продолжается чемпионат Украины по дзюдо (трансляция) В субботу, 20 марта, в Сумах состоится заключительный день чемпионата Украины по дзюдо среди кадетов до 18 лет.

Вашему вниманию расписание соревновательного дня и ссылки на онлайн трансляции. Программа проведения соревнований: День 2. суббота, 20 март: Девушки ( -57 кг / -63кг / -70 кг / + 70 кг) Юноши ( -73 кг / -81 кг / -90 кг / +90 кг) 10.00 - Предварительные раунды, утешительные схватки, полуфиналы. 14.00 - Финальный блок. Церемония награждения. Онлайн трансляция: День 2. Предварительные раунды. Татами 1 .: https://youtu.be/NJ8qhDT3gVU День 2. Предварительные раунды. Татами 2: https://youtu.be/Gf_vrlF5YFE День 2. Предварительные раунды. Татами 3: https://youtu.be/pKjkidrmegk День 2. Предварительные раунды. Татами 4: https://youtu.be/RKo6UDu6On8 День 2. Финальный блок. Татами 1: https://youtu.be/S_PypdfOwTo День 2. Финальный блок. Татами 2: https://youtu.be/-EZEDBJcdVc День 2. Финальный блок. Татами 3: https://youtu.be/0ubjoKoruME