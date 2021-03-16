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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах заметили нарушение карантина на концерте Оли Поляковой

Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области обратилось в правоохранительные органы по фактам грубого нарушения карантинных ограничений при проведении массовых мероприятий.

С начала марта текущего года в Украине регистрируется стремительное ухудшение эпидемической ситуации по коронавирусной инфекции. Количество активных больных в Сумах составляет 1565 человек, достигало 47% от количества больных в целом по области (3350). За весь период регистрации пандемического распространения болезни в Сумах количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания превысило 24 тысячи.

Сумская область и г. Суммы по регламентированному ранжированию находятся в оранжевой зоне. В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 №1236 с 24 февраля 2021 года на территориях, которые относятся к «оранжевому» уровню эпидемической опасности, согласно которому запрещается проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, социальных, религиозных, рекламных, научных, образовательных, профессиональных тематических и других) мероприятий с участием более одного человека на 4 кв. метра площади здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе) или наполненностью залов более 50 % мест в каждом отдельном зале и соблюдение между лицами физической дистанции не менее 1,5 метра при проведении мероприятия с размещением лиц стоя.

Несмотря на ухудшение эпидемической ситуации, Сумская городская власть не принимает никаких мер, направленных на соблюдение карантина во время проведения массовых мероприятий.

Так, в начале марта в молодежном центре «Романтика» г. Сумы, который находится в коммунальной собственности, состоялось массовое мероприятие с участием более 100 человек. Кроме того, 13 марта в легкоатлетическом манеже СумГУ в г. Сумы состоялось массовое мероприятие - концерт Оли Поляковой.

При этом, как следует из имеющейся информации в социальных сетях, во время проведения указанных мероприятий были грубо нарушены карантин по наполненности залов и дистанцированию, установленные Постановлением КМУ от 22.07.2020 № 641.

Городской власти о проведении указанных мероприятий было известно заранее, однако никаких мер для обеспечения соблюдения противоэпидемических требований при их проведении принято не было.

Кроме того, сотрудником Главного управления, при проведении концерта Оли Поляковой 13.03.2021 был осуществлен вызов сотрудников Нацполиции о нарушении противоэпидемических требований, однако никаких мер, направленных на обеспечение безопасности присутствующих во время концерта и восстановления общественного порядка принято не было.

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