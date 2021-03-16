Полиция Сумщины разыскивает мошенников, которые опустошают счета граждан На этот раз жертвами мошенников стали жители Сумского и Конотопского районов, которые потеряли средства на общую сумму почти 30 000 гривен.

В пятницу в полицию обратилась 25-летняя жительница Конотопского района и сообщила, что в сети Интернет неизвестная женщина под предлогом помощи с трудоустройством заявительнице настояла на необходимости открыть счет в одном из банков страны. После чего, узнав у девушки конфиденциальные данные карточки, завладела деньгами в сумме 15 000 гривен.

Подобная ситуация сложилась и в Сумском районе. На телефон 56-летнего гражданина поступило сообщение о блокировке его банковской карты. После чего мужчине позвонил неизвестный и, под предлогом разблокирования счета, узнала конфиденциальную информацию о банковской карте. Позже заявитель обнаружил, что с его счета исчезло 14 800 гривен.

Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой не доверять информации, полученной по телефону от неизвестных людей, кем бы они ни назывались. Если вам звонят якобы из банка и просят назвать коды с смс-сообщение для дистанционного проведения финансовых операций, или авторизации - не соглашайтесь. Все вопросы относительно ваших денег решайте исключительно в финансовом учреждении. Будьте осмотрительны, и вам не придется быть жертвой мошенников, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.