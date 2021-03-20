На Сумщине 53 427 случаев заболевания коронавирусом: подробности По состоянию на 20 марта в Сумской области 53 427 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 564 человек (Белопольский район - 20, Великописаревский район - 9, Глухов – 16, Конотоп – 22, Конотопский район - 3, Краснопольский район - 5, Кролевецкий район - 35, Лебедин - 1, Липоводолинский район – 13, Ахтырка - 27, Ахтырский район - 16, Ромны – 31, Роменский район - 21, Сумы - 296, Сумской район - 28, Тростянецкий район - 4, Шостка - 5, Ямпольский район - 12).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 749 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 48 039 человек, из них за минувшие сутки - 98 (Белопольский район - 2, Краснопольский район - 1, Кролевецкий район - 53, Ахтырка - 2, Сумы - 25, Сумской район - 4, Шостка - 1, Ямпольский район - 10).