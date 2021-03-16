На Сумщине зафиксировано 564 новых случая COVID-19

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро субботы, 20 марта.
Суточный показатель заболеваемости держится на высоком уровне и входит в пятерку крупнейших за все время пандемии. 26 ноября прошлого года в Украине обнаружили 15331 инфицированного, 20 марта - 15 850, 27 ноября - 16 218 и 28 ноября - 16 294 (рекорд).
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 4369 человек;
летальных случаев - 260;
выздоровели - 5190 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 114 719 (в том числе методом ПЦР - 50800, методом ИФА - 23398, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 40521).
За все время пандемии в Украине:
заболело - 1535218 человек;
выздоровели - 1253972 лица;
летальных исходов - 29 775;
проведено ПЦР-тестов - 7624537.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1070), Львовской (1180), Днепропетровской (1104), Житомирской (1082) и Одесской (1037) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
м. Киев - 1070 случаев;
Винницкая область - 823 случая;
Волынская область - 240 случаев;
Днепропетровская область - 1104 случая;
Донецкая область - 583 случая;
Житомирская область - 1082 случай;
Закарпатская - 366 случаев;
Запорожская область - 485 случаев;
Ивано-Франковская область - 410 случаев;
Киевская область - 1036 случаев;
Кировоградская область - 137 случаев;
Луганская область - 115 случаев;
Львовская область - 1180 случаев;
Николаевская область - 408 случаев;
Одесская область - 1037 случаев;
Полтавская область - 400 случаев;
Ровенская область - 432 выпады;
Сумская область - 564 случая;
Тернопольская область - 598 случаев;
Харьковская область - 754 случая;
Херсонская область - 90 случаев;
Хмельницкая область - 871 случай;
Черкасская область - 582 случая;
Черновицкая область - 539 случаев;
Черниговская область - 386 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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