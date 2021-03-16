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На Сумщине зафиксировано 564 новых случая COVID-19

15292 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 20 марта 2021 года. В частности, заболели 797 детей и 367 медработников.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро субботы, 20 марта.

Суточный показатель заболеваемости держится на высоком уровне и входит в пятерку крупнейших за все время пандемии. 26 ноября прошлого года в Украине обнаружили 15331 инфицированного, 20 марта - 15 850, 27 ноября - 16 218 и 28 ноября - 16 294 (рекорд).

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 4369 человек;

летальных случаев - 260;

выздоровели - 5190 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 114 719 (в том числе методом ПЦР - 50800, методом ИФА - 23398, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 40521).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1535218 человек;

выздоровели - 1253972 лица;

летальных исходов - 29 775;

проведено ПЦР-тестов - 7624537.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1070), Львовской (1180), Днепропетровской (1104), Житомирской (1082) и Одесской (1037) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

м. Киев - 1070 случаев;

Винницкая область - 823 случая;

Волынская область - 240 случаев;

Днепропетровская область - 1104 случая;

Донецкая область - 583 случая;

Житомирская область - 1082 случай;

Закарпатская - 366 случаев;

Запорожская область - 485 случаев;

Ивано-Франковская область - 410 случаев;

Киевская область - 1036 случаев;

Кировоградская область - 137 случаев;

Луганская область - 115 случаев;

Львовская область - 1180 случаев;

Николаевская область - 408 случаев;

Одесская область - 1037 случаев;

Полтавская область - 400 случаев;

Ровенская область - 432 выпады;

Сумская область - 564 случая;

Тернопольская область - 598 случаев;

Харьковская область - 754 случая;

Херсонская область - 90 случаев;

Хмельницкая область - 871 случай;

Черкасская область - 582 случая;

Черновицкая область - 539 случаев;

Черниговская область - 386 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общество CoVID-19 Коронавирус
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