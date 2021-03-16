Сегодня «Альянс» примет тернопольскую «Ниву» (трансляция) Сегодня большой футбол возвращается на Сумщину.

Игра 17-го тура чемпионата Украины по футболу в Первой лиге между липоводолинским «Альянсом» и тернопольской «Нивой» пройдет на стадионе «Альянс-Арена» в Байраке.

Игра начнется в 14.00.

Результат матча первого круга: 1:1.

Форма команд в чемпионате:

«Альянс»: 15 матчей, 7 побед, 2 ничьи, 6 поражений, мячи: 18-15, 23 очка, 9 место.

«Нива»: 16 матчей, 4 победы, 6 ничих, 6 поражений, мячи: 18-25, 18 очков, 11 место.

Предыдущие матчи команд:

15 марта. «Металлист 1925» - «Альянс» 2:1

30 ноября. «Нива» - «Металлист 1925» 1:2

Лучшие бомбардиры команд:

«Альянс»: Сергей Загинайлов (7 голов)

«Нива»: Сергей Кисленко (4 гола)

Несмотря на то, что завтра возобновляется регулярная часть сезона, «Альянс» в понедельник уже успел провести официальный матч, в отличие от «Нивы», которая провела все 16 матчей осенней части вовремя. Матч с «Металлистом 1925» липоводолинци проводили не в оптимальном составе, отсутствовали Загинайлов, Лебеденко и Ярошенко, которые готовятся к матчу с «Нивой». Однако завтра из-за дисквалификации не сыграет Николай Агапов, как и у Тернополя Семен Вовченко, который в игре первого круга на 87-й минуте принес «Ниве» ничью. А Роман Волохатый и Мирон Бидный продолжают восстановление после травм, поэтому Иван Билан на них завтра рассчитывать не сможет. Всего в Байраке приехало 18 игроков «Нивы», которые вчера уже тренировались на поле «Альянс-Арены». Кстати, этот матч будет первой игрой всеукраинских профессиональных соревнований для байракского стадиона.