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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В этом году дороги в Сумах начнут ремонтировать в три этапа

18 марта мэр Сум Александр Лысенко провел рабочее совещание по вопросу начала ремонта автодорог Сумской территориальной громады в 2021 году.

Начали совещание по обсуждению перечня объектов дорожной инфраструктуры, в который включили дороги, требующие ремонта в текущем году в первую очередь. Главные из них - ул. Ильинская, ул. Привокзальная, пл. Покровская, ул. Боровая, ул. 8 Марта и ул. Металлургов.

«В этом году весна принесла неприятные сюрпризы для водителей. Такой сложной ситуации с дорожным покрытием, как сейчас, у нас еще не было, - «посыпались» те дороги, которые ремонтировались 10-15 лет назад. Эта ситуация требует от нас более тщательного подхода к делу. По предварительным прогнозам, со вторника, на следующей неделе столбики термометров будут показывать +6°С с отметкой «плюс». Это означает, что мы можем начинать ремонтные работы. Мы несколько меняем план ремонта дорог, и в первую очередь будем ремонтировать те улицы, где очень сложная ситуация. Для этого мы определились с тремя очередями ремонта», - отметил мэр Александр Лысенко.

В частности, в первую очередь будут ремонтироваться наиболее поврежденные автодороги. Во вторую - улицы шириной менее 20 м, в третью - крупные магистральные улицы Харьковская, Прокофьева и пр. Лушпы.

Сейчас рассматривается и план ремонта дорог в частном секторе. Там планируют работы как по укладке асфальта, так и по выравниванию и грейдированию дорожного полотна.

Александр Лысенко поручил КП «Дорремстрой» привести технику и необходимые материалы в полной готовности к началу ремонтных работ.

В свою очередь, Александр Вегера отметил, что запустить асфальтовый завод намерены уже на следующей неделе, а именно - со вторника, 23 марта (при благоприятных погодных условиях).

«Мы приобрели холодный асфальтобетон и сейчас по городу проводим ямочный ремонт дорог. На выходных запланировали ремонт ул. Привокзальной. Всего в городе работают три бригады работников предприятия», - сообщил А.Вегера.

Сейчас, кроме ямочного ремонта, на городских дорогах ведутся также демонтажные и монтажные работы: продолжается замена бордюрного камня и обустройства территорий для ремонта возле остановок общественного транспорта.

Общество
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