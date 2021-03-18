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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:39246

Сумские футзалисты примут чемпиона. Зрителей тоже пускают (трансляция)

Сегодня, 20 марта, АФФК «Сумы» проведет третий матч серии 1/4 финала плей-офф Экстра-лиги против херсонского «Продэксима».

В случае поражения нынешний сезон «вышки» для команды Ярослава Песоцкого завершится.

Напомним: на прошлой неделе «Сумы» поехали в Херсон в качестве аутсайдера, проиграли два матча, но заставили футзальную Украину немного поговорить о себе. Вторая игра серии с очевидным фаворитом турнира далась команде Ярослава Песоцкий очень сложно, особенно учитывая ограниченный состав и вторую игру за сутки, но сумчане сыграли достойные 50 минут против «Продэксима». Наверное, никто не будет спорить, что хозяева были ближе к победе и в основное время, но чрезмерное желание и самодисциплина продолжили игру на 10 минут, и за это команде, безусловно, нужно поблагодарить.

Но игры на прошлой неделе - это уже история, а жить нужно сегодняшним днем. Сейчас 0-2, и уже некуда отступать. К сожалению, снова вынуждены говорить о потерях. Если появление Ситнера пока никто и не ожидает после вывиха пальца на предматчевой тренировке как раз в Херсоне, то надежды на возвращении Кефы и Ессаргини были. Но не судьба. Что касается гостей, то интересно, сможет ли сыграть на родной земле воспитанник сумского футзала Николай Белоцерковец, который принял участие после паузы в первом матче, а затем главный тренер «мельников» Андре Броканелло признался, что у «столба» снова повреждение.

Кстати, игра состоится со зрителями. Они соскучились уже у экранов гаджетов, и точно придут и поддержать родную команду, и увидеть на площадке участника Лиги чемпионов.

Можно будет заполнить трибуны на 50%, то есть, на игру разрешено прийти 200 болельщикам. Напомним, все поклонники футзала должны быть в защитных масках и соблюдать социальную дистанцию полтора метра во время просмотра игры.

Начало матча в 13.00 в спорткомплексе СумГПУ им. А.С.Макаренко.

Спорт
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