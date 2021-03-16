В Сумской областной больнице открыли отделение физреабилитации Новое отделение физической реабилитационной медицины Сумской областной больницы ежедневно может принимать до 200 пациентов.

Здесь лечат больных с неврологическими и ортопедическими патологиями как в стационаре, так и амбулаторно. Соответствующие пакеты на эти услуги больница подписала с Национальной службой здоровья, пишет Суспільне.

Новое отделение открыли в здании областной больницы на Ковпака. Здесь принимают пациентов со всей области.

В отделении есть блок электролечения, водолечения, теплолечения, физической и эрготерапии - это восстановление двигательных функций и мелкой моторики. Есть также специальные тренажеры и зал лечебной физкультуры.

Также есть душевые залы с оборудованием для лечения психосоматических заболеваний и посткоронавирусных синдромов, ванны с гидромассажем и подводной терапией. Например, ванна для горизонтального вытяжения позвоночника - единственная в области.

Лечение для пациентов специализированных отделений и по электронному направлению семейного врача, по программам реабилитации - бесплатно. Без такого (по собственному желанию) - за деньги.

«У нас на базе неврологического и ортопедического отделения открыты по пять реабилитационных коек, то есть – 10. Мы, согласно этим направлениям, пациентов будем класть в эти отделения, конкретно для реабилитации. Это или после ишемического или после инсультов, или после артроскопии или после вмешательства на суставах. У нас есть такое оборудование, где мы можем предоставлять полноценную реабилитационную помощь», - говорит заведующая отделением физической реабилитационной медицины Нина Олейниченко.

В отделении работают 8 врачей: физиотерапевты, физические терапевты, эрготерапевты и рефлексотерапевты, их ассистенты и медсестры. За день отделение может принять около 200 человек. Сейчас там лечат 30.

Отделение реабилитации разместилось в новом корпусе больницы. Строило его предприятие «Сумбуд». Соглашение заключили в декабре 2018 года - более чем на 50 млн грн. В ноябре 2020 года цену работ уменьшили более чем 5 млн грн. Строят за счет государственного и областного бюджета.

В 2020 году, в соответствии с карточкой проекта, который финансировался из фонда регионального развития, из государственного должны были получить на работы 24,6 млн грн, из областного - более 2,7 млн грн.