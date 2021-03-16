На Сумщине началась вакцинация педработников Министерство здравоохранения Украины приказом от 11.03.2021 № 443 в рамках кампании по популяризации прививки против коронавируса внесло изменения в Дорожную карту вакцинации.

Изменения регламентируют механизм вакцинации публичных и известных людей, лидеров общин, политиков, блогеров и тех, кто готов собственным примером показать, что вакцинация - это единственный способ защитить себя и свои семьи и вернуться к привычной жизни.

Учитывая указанное, к прививочной кампании 18 марта присоединились 9 работников Департамента образования и науки Сумской областной государственной администрации, 4789 работников учебных заведений Сумской области изъявили желание быть провакцинированными.

Сегодня провакцинировано всех желающих работников коммунального учреждения Сумского областного совета - областного центра внешкольного образования и работы с талантливой молодежью (30 человек).