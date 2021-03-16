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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские биатлонистки не попали "в очки" на Кубке мира

Заключительный этап Кубка мира начался сегодня женским спринтом в шведском Остерсунде.

Биатлонисты уже отвыкли от того, что в конце марта им приходится соревноваться в комфортных биатлонных условиях, но шведская погода порадовала легким морозом и небольшим ветерком – все возможности показать себя с лучшей стороны, пишет biathlon.com.ua.

В отсутствие борьбы за общий зачет и Малый глобус в спринтах, главной интригой гонки стало соперничество за пятое место в Кубке наций и максимальную квоту на следующий сезон между командами Беларуси и России. С учетом последней из вычитаемых гонок, дистанция между этими командами перед спринтом составляла всего один балл в пользу россиянок! Зато тон в команде наших северных соседей задавали скоростные Динара Алимбекова и Анна Сола – у конкуренток никто такими скоростями похвастать не мог. И главной задачей белорусок было – не настрелять…

И с этим Динара и Анна в целом справились: один промах у Алимбековой и два - у Солы при их скорости позволили в итоговом протоколе остаться выше всех россиянок – 11-й и 13-й. И для Кубка наций нужен был еще один результат… И его дала Ирина Кривко! Сезон для Иры сложился очень противоречиво: приучив своих болельщиков к финишу в топ-тридатке тотала, в нынешнем она с трудом входит в топ-50. Но в решающий для команды момент опыт Кривко стал ключевым: чисто пройдя оба огневых рубежа, Ира финишировала 18-й и этого оказалось достаточно, чтобы в четвертый раз в истории женского беларусского биатлона финишировать в пятерке Кубка наций! Тройка лучших россиянок, несмотря на восемь (!) участниц в заявке этой гонки, суммарно проиграла: 16-е, 24-е и 29-е места.

К сожалению, командный результат украинок сегодня оказался еще менее высоким. С кубковыми очками спринт закончила лишь Елена Пидгрушная с одним промахом финишировавшая 35-й. К сожалению, чистой стрельбой порадовать болельщиков наши девушки сегодня не смогли. Так, Юлия Джима, показавшая лучший в команде лыжный ход, на обоих рубежах промахивалась последним выстрелом и в итоговом протоколе оказалась на обидном 41-м месте.

Валя Семеренко промахнулась лишь однажды, но в итоге стала 44-й. Дарье Блашко не удалось продолжить серию неплохих зачетных гонок: с двумя кругами штрафа стала 54-й. Наконец, Анастасия Меркушина завершила для себя международный сезон 78-й с тремя незакрытыми мишенями – Настя в завтрашнюю гонку преследования не отобралась.

А очередную, уже седьмую в нынешнем сезоне победу в спринтах завоевала Тирил Экхофф! Хотя на этот раз погоня за золотом была наполнена адреналином борьбы: после «дежурного» промаха в стойке, норвежка на пять секунд отставала от лидировавшей Доротеи Вирер. Учитывая, что сегодня скоростью победительница Кубка мира уже не так сильно доминировала, даже уступив секунду по чистому ходу Анне Сола, вопрос о победительнице оставался открытым до последних сотен метров. И, все же финишировав первой с перевесом в две с половиной секунды, Экхофф на финише выплеснула все накопившиеся эмоции!

Для Вирер же, два года подряд становившейся лучшей биатлонисткой мира, заключительный этап начался с подиума, но снова не победного: пока в активе итальянки всего одно первое место в сезоне, добытое в дебютной гонке первого этапа в Контиолахти. Третьей финишировала еще одна норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд.

Эта гонка имела еще две изюминки. Сенсационно попала в первую восьмерку 23-летняя болгарка Милена Тодорова, лучшим результатом которой до этого было 17-е место прошлогоднего чемпионата мира в индивидуальной гонке. Ну и с дебютом в классе сильнейших можно поздравить олимпийскую чемпионку в лыжных гонках Стину Нильссон, которая свой первый старт в Кубке мира на домашнем стадионе отметила одним промахом и 26-й позицией.

В общем зачете Тирил Экхофф подбирается к отметке 200 очков преимущества над ближайшей преследовательницей Марте Олсбю Ройселанд. Кто бы мог представить такое развитие событий в январе, когда Марте уверенно лидировала в общем зачете. Лучшей из украинок в тотале остается Юлия Джима, идущая 17-й. Дарье Блашко, которая опустилась на 28-ю позицию, исходя из результатов спринта, вряд ли удастся побороться за место в масс-старте, и в завтрашней гонке преследования надо постараться набрать несколько баллов, чтобы сохранить позицию в топ-30.

Спринт. Женщины
1. Тирил Экхофф (0+1) 18:44,6
2. Доротея Вирер (0+0) +2,5
3. Ингрид-Ландмарк Тандреволд (0+0) +6,7
...
35. Елена Пидгрушная (1+0) +1:09,3
41. Юлия Джима (1+1) +1:19,2
44. Валя Семеренко (0+1) +1:22,6
54. Дарья Блашко (1+1) +1:36,6
78. Анастасия Меркушина (2+1) +2:21,6

Спорт
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