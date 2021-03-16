Сумські нацгвардійці відзначили 28-му річницю створення військової частини 19 березня – особлива та важлива дата для гвардійців військової частини 3051 Національної гвардії України. Саме цього дня частина відзначає чергову річницю створення.

Бойових шлях частини розпочався далекого 1993 року. Саме тоді у Сумах було сформовано 11-й окремий конвойний батальйон , який входив до складу 5-ї окремої конвойної бригади військової частини 3005.

Відтак, сьогодні частина святкує 28-му річницю свого утворення. Військовослужбовців частини відзначили різними видами заохочень. За сумлінне виконання службового обов’язку, міцну військову дисципліну гвардійців було заохочено керівництвом Сумської обласної, районної та міської влади.

«Протягом всієї славної історії Сумські гвардійці демонстрували високу професійну майстерність, відповідальність і витримку, вірність присязі та військовому обов’язку, своєю напруженою службою та працею завжди забезпечували бездоганне виконання поставлених завдань. Тож вітаю військовослужбовців частини, ветеранів військової служби, гвардійців всіх поколінь, членів їх родин з 28-ою річницею з дня створення військової частини», - сказав підполковник Євген Казанцев.

Група інформації та комунікації військової частини 3051 НГУ