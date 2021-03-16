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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:59130

Шосткинские предприниматели митинговали против строительства «Эпицентра»

Слух о том, что гипермаркет «Эпицентр» хотят построить в Шостке, уже неделю ширится городом.

Якобы возможные инвесторы просят 2 га земли под строительство и уже выбирают место для будущего торгового центра.

Это известие насторожило местных малых предпринимателей. Сегодня, 19 марта, они пришли под стены мэрии. Люди говорят, что и так последний год едва держатся на плаву. Карантин существенно ударили по местному бизнесу.

«В Щостке в центре работают уже только «сетевые» магазины и аптеки. Их ни на карантин не закрывали, ни за соблюдением ограничений там никто не следит. А клиентов сами видите, сколько у них. А мы можем по полдня отработать и касса у нас пустая», - рассказывает одна из предпринимательница.

Что будет с приходом в Шостку «Эпицентра», предприниматели боятся представить.

«Они продают не только строительные товары, но и канцелярию, одежду, бытовую химию, уже даже кинотеатры у себя строят. Мы же все вымрем, и поедем за границу работать», - говорит предприниматель Александр Мартыненко.

К митингующих вышел Шосткинский городской председатель Николай Нога. Главе города предприниматели выразили также недовольство «выборочным» карантином. А судя по эпидситуации, третий локдаун не за горами. «Закрывайте или всех, или создавайте одинаковые условия для работы», - говорят предприниматели.

В итоге решили, что целесообразность появления «Эпицентра» рассмотрят на заседании совета предпринимателей города совместно с депутатами городского совета, пишет Шостка.INFO.

Экономика
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