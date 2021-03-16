В Шостке полицейские задержали серийного магазинного вора Находясь в качестве посетителя в магазинах Шостки, злоумышленник похищал понравившиеся вещи, которые потом перепродавал.

На счету подозреваемого кража из супермаркета в Шостке. Мужчина, находясь в качестве посетителя в торговом заведении, похитил колбасу, сыр, пиво и ром. В другом магазине его заинтересованным Power Bank, внешний аккумулятор, которые он спрятал под верхнюю одежду и без оплаты вынес за пределы магазина. Через несколько дней он вернулся туда снова и таким же образом похитил два подобных устройства. На третий раз его заинтересовала блютуз колонка, которую он положил в принесенный с собой пакет и, не заплатив за товар, ушел. Продавцы магазина пытались его остановить, однако на их шум злоумышленник не обратил внимания.

«Подозреваемый в этих преступлениях уже задержан, он находится в изоляторе временного содержания, - рассказывает Игорь Нагорный, начальник Шосткинского районного управления полиции. - Мужчине 33 года, имеет судимости за имущественные преступления и наркотики. Сам он из Полтавской области, а в Шостке арендовал жилье».

В отношении подозреваемого в полиции возбуждены уголовные производства сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 185 «Кража» и ч. 2 ст. 186 «Грабеж». Санкции статей предусматривают до шести лет лишения свободы, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.