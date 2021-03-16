Как в Сумах поймали магазинного вора (видео) Двое мужчин проникли в помещение одного из магазинов и пытались совершить кражу.

Утром в одном из магазинов на улице Сумско-Киевских дивизий сработала сигнализация. На этот вызов направились экипажи управления полиции охраны и экипаж патрульных. За считанные минуты они были на месте происшествия.

Поврежденная защитная решетка и оконное стекло свидетельствовало об одном - в помещение кто-то проник. Впоследствии было обнаружено записи с камер видеонаблюдения, установленных в помещении магазина. Они и сняли, как двое мужчин через окно попали в помещение, находились внутри не более полутора минут и пытались завладеть деньгами из кассы магазина. В поисках «добычи» действовали быстро, ведь знали, что сработала сигнализация. Мужчины пытались сломали даже сейф, однако денег так и не нашли. Место совершения правонарушения они оставили, как раз перед приездом полицейских.

Патрульные полицейские оперативно начали поиски воров. На соседней улице стражи порядка заметили подозрительного мужчину. Увидев служебный автомобиль, он бросился наутек. Догнав и задержав его, первое, что бросилось патрульным в глаза, были порезы на руках и одежде. Их он получил, вероятно, залезая в разбитое окно. Что делал так рано на этой улице, гражданин тоже четко объяснить не мог. Что интересно, именно такой наполнитель куртки остался на разбитом стекле магазина и частично лежал на земле в месте, где его догнали патрульные.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции. Сейчас следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 (Кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище) УК.