Чому керамзит в біг-бегах – це зручно?

Популярний у будівництві матеріал – керамзит являє собою натуральний, екологічно чистий, пористий будівельний матеріал, що отримується шляхом випалення глини або глинистого сланцю при надвисоких температурах.
Він зарекомендував себе, як гарний утеплювач і зручний з усіх боків будматеріал. Керамзит легкий, сипучий, але не залишає після себе сильних забруднень, як це було б з піском. Застосування керамзиту в будівництві досить широке.
Гранули замішуються в бетон для надання стяжці необхідних теплоізоляційних властивостей. Керамзит згодиться для використання при ремонті звичайної міської квартири: матеріал істотно не обтяжить бетонні перекриття, а навіть полегшить стяжку завдяки своїй малій вазі та пористій структурі.
На користь зіграють й такі властивості матеріалу як:
· висока міцність
· морозостійкість, вогнетривкість
· хімічна інертність і кислостійкість
· довговічність
Також керамзит використовують в дренажах, починаючи з водостічних канав і закінчуючи квітковими горщиками. Широко він використовується й в декоративних цілях.
Для настільки різноманітного застосування керамзит випускається в різних фракціях і продається або насипом, або в фасованому вигляді.
Керамзит в біг-бегах
Для великого будівництва часто купують матеріали насипом, однак варто звернути увагу на керамзит в біг-бегах. У біг-бегах покупець отримує чистий керамзит без усіляких можливих домішок та бруду.
Завдяки ж наявності петель цей вид фасування дозволяє виключити роботи з навантаження розсипних гранул у відра, корита або інші місткості лопатою, якщо матеріал потрібно зачепити підйомним краном і підняти на висоту.
Керамзит в біг-бегах зручно зберігати на будівельному майданчику. Таке пакування дозволяє компактно розташувати матеріал.
Переваги фасованого керамзиту:
- зручність зберігання;
- легкість транспортування, включаючи вантажно-розвантажувальні роботи;
- зручність використання, в тому числі подача на верхні поверхи і яруси;
- можливість продати надлишки
Компанія RGM group пропонує своїм клієнтам придбати керамзит в біг-бегах по 0,8 куб (фракція 10-16 мм).
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