Чому керамзит в біг-бегах – це зручно? Переваги покупки керамзиту в біг-бегах прорахували в RGM group та вже готові запропонувати його своїм замовникам.

Популярний у будівництві матеріал – керамзит являє собою натуральний, екологічно чистий, пористий будівельний матеріал, що отримується шляхом випалення глини або глинистого сланцю при надвисоких температурах.

Він зарекомендував себе, як гарний утеплювач і зручний з усіх боків будматеріал. Керамзит легкий, сипучий, але не залишає після себе сильних забруднень, як це було б з піском. Застосування керамзиту в будівництві досить широке.

Гранули замішуються в бетон для надання стяжці необхідних теплоізоляційних властивостей. Керамзит згодиться для використання при ремонті звичайної міської квартири: матеріал істотно не обтяжить бетонні перекриття, а навіть полегшить стяжку завдяки своїй малій вазі та пористій структурі.

На користь зіграють й такі властивості матеріалу як:

· висока міцність

· морозостійкість, вогнетривкість

· хімічна інертність і кислостійкість

· довговічність

Також керамзит використовують в дренажах, починаючи з водостічних канав і закінчуючи квітковими горщиками. Широко він використовується й в декоративних цілях.

Для настільки різноманітного застосування керамзит випускається в різних фракціях і продається або насипом, або в фасованому вигляді.

Керамзит в біг-бегах

Для великого будівництва часто купують матеріали насипом, однак варто звернути увагу на керамзит в біг-бегах. У біг-бегах покупець отримує чистий керамзит без усіляких можливих домішок та бруду.

Завдяки ж наявності петель цей вид фасування дозволяє виключити роботи з навантаження розсипних гранул у відра, корита або інші місткості лопатою, якщо матеріал потрібно зачепити підйомним краном і підняти на висоту.

Керамзит в біг-бегах зручно зберігати на будівельному майданчику. Таке пакування дозволяє компактно розташувати матеріал.

Переваги фасованого керамзиту:

- зручність зберігання;

- легкість транспортування, включаючи вантажно-розвантажувальні роботи;

- зручність використання, в тому числі подача на верхні поверхи і яруси;

- можливість продати надлишки

Компанія RGM group пропонує своїм клієнтам придбати керамзит в біг-бегах по 0,8 куб (фракція 10-16 мм).

Щоб зробити замовлення, просто зателефонуйте за номером +38 (050) 356-2605.

®