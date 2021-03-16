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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:31233

На Сумщине поймали домушника

Полицейские Шостки задержали мужчину, который обворовывал подворья односельчан.

По данным следствия, неоднократно судимого 28-летнего мужчину подозревают в совершении минимум трех краж из частных домовладений жителей поселка Воронеж и незаконном завладении транспортным средством.

Так, в одну из ночей злоумышленник проник в хозяйственное помещение 61-летнего мужчины и похитил оттуда бензопилу, сварочный аппарат, две мотокосы, болгарку и набор слесарных ключей. Чужие вещи он продал, а деньги потратил на свои нужды.

Через несколько дней мужчина вломился в гараж 75-летнего пенсионера и забрал оттуда зарядное устройство для аккумуляторов и мотоцикл. Транспортное средство он разобрал по запчастям и продал.

От его действий пострадал и 33-летний владелец усадьбы в Воронеже. Злоумышленник утром проник в чужой двор и похитил оттуда четыре автомобильные шины, ящик с инструментами и GPS-трекер.

«Подозреваемый уже задержан, он находится в изоляторе временного содержания, - рассказывает Игорь Нагорный, начальник Шосткинского районного управления полиции. - Часть похищенных им вещей наши сотрудники нашли, изъяли и в ближайшее время вернут владельцам. Кроме того, этого человека проверяем на причастность к совершению других подобных преступлений на территории Шосткинского района».

В полиции относительно злоумышленника возбуждены уголовные производства сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 185 «Кража» и ч. 2 ст. 289 «Незаконное завладение транспортным средством». Санкции статей предусматривают до восьми лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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