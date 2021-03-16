RGM group чекає на замовників залізобетонних виробів З початком будівельного сезону в компанії RGM group запрацював на повну потужність формувальний полігон залізобетонних виробів.

Продукцію ЗБВ можна зустріти буквально на кожному кроці нашого життя, і воно не дивно. Із залізобетону зводять такі потужні конструкції як мости, тунелі, панельні будинки. Будують водопровідні, каналізаційні та газопровідні мережі, промислові об’єкти.

Не обійтися без залізобетонних виробів й власникам домогосподарств, які облаштовують фундаменти, стіни підвалів, фільтраційні колодязі, вигрібні ями, водозбірники дощової води, септики.

Використання залізобетонних конструкцій настільки широке, що компанія RGM group щороку розширює асортимент виробів та пропонує своїм клієнтам:

· Палі мостові

· Плити мостові/дорожні

· Фундаментні блоки

· Бетонні кільця

· Плити перекриття для колодязів

· Плити днища

З настанням довгоочікуваного тепла формувальний полігон залізобетонних виробів компанії RGM group запрацював на повну потужність.

Завдяки проведеній у 2019 році модернізації бетонно-розчинного вузла компанія вийшла на новий рівень виробництва бетонів та залізобетонних виробів згідно з останніми вимогами державних будівельних норм.

Тепер вироби максимально відповідають вимогам стандартизації та мають кращі показники якості. Підтвердженням цього є висновок ООВ ДП «Сумистандартметрологія», яке 2020 року надало компанії RGM group сертифікат відповідності на палі забивні залізобетонні.

Окрім вже готової залізобетонної продукції можна замовити бетон, цементний розчин різних марок та цементно-піщані суміші.

Щомісячно компанія постачає своїм клієнтам понад 3 000 м³ бетону.

Компанія RGM group гарантує замовникам саме ту якість матеріалів та марку розчину, за яку вони заплатили кошти.

Зателефонуйте менеджерам за номером +38 (050) 356-2605. Повідомте про необхідну продукцію і дізнайтеся усі подробиці.

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