В Сумах усилили карантин на две недели Такое решение приняли сегодня, 19 марта, на заседании исполкома Сумского горсочвета.

Оно практически слово в слово повторяет решение городской комиссия оп вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, принятое 18 марта.

Вводится дистанционное обучение с 22 марта по 28 марта для учеников 5-11 классов, младшие школьники продолжат ходить в школы. С 29 марта по 5 апреля будут каникулы. Детсады будут работать.

Кроме того, планируется проведение спортивных мероприятий только без зрителей, запрет любых массовых мероприятий, рекомендовать перенести любые культурные мероприятия, перевести прием граждан в онлайн-режим.

Члены исполкома проголосовали за это решение единогласно.