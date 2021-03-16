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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:51452

В Сумах усилили карантин на две недели

Такое решение приняли сегодня, 19 марта, на заседании исполкома Сумского горсочвета.

Оно практически слово в слово повторяет решение городской комиссия оп вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, принятое 18 марта.

Вводится дистанционное обучение с 22 марта по 28 марта для учеников 5-11 классов, младшие школьники продолжат ходить в школы. С 29 марта по 5 апреля будут каникулы. Детсады будут работать.

Кроме того, планируется проведение спортивных мероприятий только без зрителей, запрет любых массовых мероприятий, рекомендовать перенести любые культурные мероприятия, перевести прием граждан в онлайн-режим.

Члены исполкома проголосовали за это решение единогласно.

Общество
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