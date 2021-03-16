Полиция Сумщины разыскивает псевдобанкира, который опустошил счет жителя Лебедина За прошедшие сутки житель города Лебедин стал жертвой мошенников. Сумма ущерба составляет 53000 гривен.

С заявлением о мошенничестве в отделение полиции №3 (г. Лебедин) обратился 51-летний местный житель. Он рассказал, что ему позвонил неизвестный, представившись сотрудником банка, и сообщил, что необходимо провести авторизацию его банковской карты. Заявитель, в телефонном режиме, согласился и выполнил все необходимые операции, которые ему говорил псевдобанкир. После этого с его счета исчезло 53 000 гривен.

В полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой не доверять информации, полученной по телефону от неизвестных людей, кем бы они ни назывались. Если вам звонят из банка и просят коды из смс-сообщения для дистанционного проведения финансовых операций, или авторизации - не соглашайтесь. Все вопросы относительно ваших денег решайте исключительно в финансовом учреждении, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.