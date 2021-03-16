В Украине могут ввести регулирование розничных цен на масло, хлеб и муку Соответствующая инициатива содержится в двух проектах меморандумов авторства Министерства экономики и продовольствия Украины.

Данные документы направили маслоделам в " Укролияпром ", хлебопекарным предприятиям, мукомолам и ассоциации "Ретейлеры Украины ". В двух меморандумах, предлагается зафиксировать розничные цены на масло и хлеб и муку, отталкиваясь от показателей с 1 марта и до 1 июля 2021, сообщает AgroPolit.

Отмечается, что 12 марта состоялась встреча главы министра развития экономики торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко с представителями масляной отрасли. Аналогичное предложение о регулировании цен направили и мукомолам. Однако, предложение искусственно удерживать цену негативно воспринимается производителями, которые видят в этом возврат к методам времен премьерства Николая Азарова и Юлии Тимошенко.

Информируется, что правительство подчеркивает о важности обеспечения продовольственной безопасности Украины. Поэтому, масляный меморандум - по аналогии с зерновым. Однако, в масляном написано: регулирование цен и четкий дедлайн этого - с 1 марта по 1 июля 2021. В «зерновом» же меморандуме с трейдерами речь идет о «красной линии» для зернового экспорта и разрешенные объемы этого экспорта, которые трейдерам нельзя нарушать.

Министр отметил, что если компромисса по ценам не удастся найти, то возможно ограничение экспорта по упомянутым группам товаров. В обоих меморандумах есть обязательства по стороны правительства: внести предложения по уточнению перечня товаров, имеющих важную социальную значимость и сокращения сроков декларирования таких товаров, определенных постановлением Кабинета министров Украины от 22 апреля 2020 №341 «О мерах по стабилизации цен на товары, имеющих важную социальную значимость, товары противоэпидемического назначения».

Так, подписанты со стороны бизнеса обязуются: не допускать на период действия этого меморандума повышение цены реализации подсолнечного масла, муки пшеничной высшего сорта, батона, хлеба ржано-пшеничного выше, чем уровень цены, сложившейся в торговых сетях по состоянию на 1 марта 2021 года.