На Сумщине лесники обнаружили авиационную бомбу времен Второй мировой войны В полицию поступило сообщение от жителей Шосткинского района об обнаружении боеприпаса времен минувшей войны.

18 марта в Шосткинское районное управление полиции поступило сообщение о том, что в лесу Дружбинского лесничества на расстоянии 500 метров от станции Неплюево двое лесничих обнаружили авиационную бомбу времен Второй мировой войны.

На месте обнаружения боеприпаса выставлена охрана полиции до прибытия саперного подразделения специального регионального центра быстрого реагирования оперативно-спасательной службы гражданской защиты Управления ГСЧС Украины.

Полиция напоминает гражданам, что в случае выявления оружия, боеприпасов или других взрывоопасных предметов самое главное отметить место находки, отойти на безопасное расстояние и вызвать полицию, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.