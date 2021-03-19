На Сумщине 52863 случая заболевания коронавирусом. По состоянию на 19 марта в Сумской области 52863 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 489 человек (Белопольский район - 3, Бурынский район - 8, Великописаревский район - 1, Глухов – 21, Глуховский район - 1, Конотоп – 30, Конотопский район - 2, Краснопольский район - 12, Кролевецкий район - 26, Лебедин – 10, Лебединский район - 2, Недригайловский район - 5, Ахтырка - 53, Ахтырский район - 2, Путивльский район - 29, Ромны – 29, Роменский район - 6, Середина-Будский район - 10, Сумы - 153, Сумской район - 36, Тростянецкий район - 8, Шостка - 10, Ямпольский район - 32).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 749 летальных случая, из них за минувшие сутки - 2 (Конотопский район - 1, Шостка - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 47941 человек, из них за минувшие сутки - 116 (Белопольский район - 2, Глухов - 2, Краснопольский район - 5, Недригайловский район - 7, Путивльский район - 2, Ромны - 7, Роменский район - 1, Сумы - 63, Сумской район - 4, Тростянецкий район - 13, Шостка - 9, Шосткинский район - 1).