На Сумщине 489 новых случаев заболевания COVID-19

За четверг добавилось 489 случаев.
В Украине 15850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 830 детей и 401 медработник.
Также за минувшие сутки госпитализировано - 4444 человека; летальных случаев - 262; выздоровели - 4592 человека; осуществлено тестирований за сутки - 115 274 (в том числе методом ПЦР - 53379, методом ИФА - 21241, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 40654).
За все время пандемии в Украине заболело - 1519926 человек; выздоровели - 1248782 человека; летальных исходов - 29 515; проведения ПЦР-тестов - 7573737.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1210), Львовской (1140), Киевской (1134), Харьковской (1085) и Винницкой (948) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 1210 случаев;
- Винницкая область - 948 случаев;
- Волынская область - 348 случаев;
- Днепропетровская область - 716 случаев;
- Донецкая область - 671 случай;
- Житомирская область - 913 случаев;
- Закарпатская - 546 случаев;
- Запорожская область - 408 случаев;
- Ивано-Франковская область - 506 случаев;
- Киевская область - 1134 случая;
- Кировоградская область - 158 случаев;
- Луганская область - 147 случаев;
- Львовская область - 1140 случаев;
- Николаевская область - 419 случаев;
- Одесская область - 935 случаев;
- Полтавская область - 543 случая;
- Ривненская область - 443 случая;
- Сумская область - 489 случаев;
- Тернопольская область - 628 случаев;
- Харьковская область - 1085 случаев;
- Херсонская область - 141 случай;
- Хмельницкая область - 855 случаев;
- Черкасская область - 536 случаев;
- Черновицкая область - 584 случая;
- Черниговская область - 347 случаев.