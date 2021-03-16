На Сумщине 489 новых случаев заболевания COVID-19 На утро 19 марта в Сумской области уже 52 863 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За четверг добавилось 489 случаев.

В Украине 15850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 830 детей и 401 медработник.

Также за минувшие сутки госпитализировано - 4444 человека; летальных случаев - 262; выздоровели - 4592 человека; осуществлено тестирований за сутки - 115 274 (в том числе методом ПЦР - 53379, методом ИФА - 21241, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 40654).

За все время пандемии в Украине заболело - 1519926 человек; выздоровели - 1248782 человека; летальных исходов - 29 515; проведения ПЦР-тестов - 7573737.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1210), Львовской (1140), Киевской (1134), Харьковской (1085) и Винницкой (948) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 1210 случаев;

- Винницкая область - 948 случаев;

- Волынская область - 348 случаев;

- Днепропетровская область - 716 случаев;

- Донецкая область - 671 случай;

- Житомирская область - 913 случаев;

- Закарпатская - 546 случаев;

- Запорожская область - 408 случаев;

- Ивано-Франковская область - 506 случаев;

- Киевская область - 1134 случая;

- Кировоградская область - 158 случаев;

- Луганская область - 147 случаев;

- Львовская область - 1140 случаев;

- Николаевская область - 419 случаев;

- Одесская область - 935 случаев;

- Полтавская область - 543 случая;

- Ривненская область - 443 случая;

- Сумская область - 489 случаев;

- Тернопольская область - 628 случаев;

- Харьковская область - 1085 случаев;

- Херсонская область - 141 случай;

- Хмельницкая область - 855 случаев;

- Черкасская область - 536 случаев;

- Черновицкая область - 584 случая;

- Черниговская область - 347 случаев.