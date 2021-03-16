Сегодня в Сумах стартует чемпионат Украины по дзюдо (трансляция)

Соревнования среди юных дзюдоистов пройдут в манеже СумГУ (ул. Прокофьева, 38/1). Начало соревнований в 10.00. Торжественное открытие в пятницу, 19 марта, в 16.30.
Из-за карантинных ограничений «оранжевой зоны» зрителей на трибуны пускать не планируют. Однако будет онлайн-трансляция чемпионата.
Программа проведения соревнований:
День 1. Пятница, 19 марта:
Девушки ( -40 кг / -44 кг / -48 кг / -52 кг) Юноши ( -50 кг / -55 кг / -60 кг / -66 кг)
10.00 - Предварительные раунды, утешительные схватки, полуфиналы.
16.30 - Торжественное открытие соревнований.
17.00 - Финальный блок. Церемония награждения.
День 2. Суббота, 20 марта:
Девушки ( -57 кг / -63кг / -70 кг / + 70 кг) Юноши ( -73 кг / -81 кг / -90 кг / +90 кг)
10.00 - Предварительные раунды, утешительные схватки, полуфиналы.
14.00 - Финальный блок. Церемония награждения.
Онлайн трансляция:
День 1. Предварительные раунды. Татами 1:
День 1. Предварительные раунды. Татами 2:
День 1. Предварительные раунды. Татами 3:
День 1. Предварительные раунды. Татами 4:
День 1. Торжественное открытие соревнований:
День 1. Финальный блок. Татами 1:
День 1. Финальный блок. Татами 2:
День 1. Финальный блок. Татами 3: