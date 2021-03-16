Сегодня в Сумах стартует чемпионат Украины по дзюдо (трансляция) 19-20 марта в Сумах пройдет чемпионат Украины по дзюдо среди кадетов до 18 лет.

Соревнования среди юных дзюдоистов пройдут в манеже СумГУ (ул. Прокофьева, 38/1). Начало соревнований в 10.00. Торжественное открытие в пятницу, 19 марта, в 16.30. Из-за карантинных ограничений «оранжевой зоны» зрителей на трибуны пускать не планируют. Однако будет онлайн-трансляция чемпионата. Программа проведения соревнований: День 1. Пятница, 19 марта: Девушки ( -40 кг / -44 кг / -48 кг / -52 кг) Юноши ( -50 кг / -55 кг / -60 кг / -66 кг) 10.00 - Предварительные раунды, утешительные схватки, полуфиналы. 16.30 - Торжественное открытие соревнований. 17.00 - Финальный блок. Церемония награждения. День 2. Суббота, 20 марта: Девушки ( -57 кг / -63кг / -70 кг / + 70 кг) Юноши ( -73 кг / -81 кг / -90 кг / +90 кг) 10.00 - Предварительные раунды, утешительные схватки, полуфиналы. 14.00 - Финальный блок. Церемония награждения. Онлайн трансляция: День 1. Предварительные раунды. Татами 1: https://youtu.be/Rj8h7vpLkgQ День 1. Предварительные раунды. Татами 2: https://youtu.be/MEYr2SL7ur8 День 1. Предварительные раунды. Татами 3: https://youtu.be/8bvQKCYBD-U День 1. Предварительные раунды. Татами 4: https://youtu.be/_m2O3hMY5RQ День 1. Торжественное открытие соревнований: https://youtu.be/570ZU9mX1as День 1. Финальный блок. Татами 1: https://youtu.be/snXhd_5RjUk День 1. Финальный блок. Татами 2: https://youtu.be/NAyrtqWZAy8 День 1. Финальный блок. Татами 3: https://youtu.be/p2bcQde3puo