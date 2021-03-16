Проходит один из четырех. В армию взяли 57 призывников из Сум В армию взяли 57 юношей-сумчан. Это 50% плана на весеннюю кампанию 2021 года. Стартовала она 1 марта. По состоянию здоровья в армию проходит один из четырех.

За день призывная комиссия осматривает в среднем 35-45 призывников, говорит врач Владимир Острищенко. По его словам, состояние здоровья юношей ежегодно ухудшается, пишет Суспільне.

«В основном это идет патология опорно-двигательного аппарата, затем терапевтическая патология - это патология сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. На третьем месте - патология нервной системы. Много остаточных изменений после черепно-мозговых травм, перенесенных нейроинфекций, и детские родовые травмы», - рассказывает врач.

С начала призывной кампании годными к военной срочной службы признано 57 парней. Перед тем, как отправлять их в места службы, всех предварительно протестируют на коронавирусную инфекцию, рассказал заместитель городского военного комиссара Роман Галасюк.

«Накануне отправки в войска все призывники проходят тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Если такого призывника обнаруживают, то он не направляется в часть, а дается время на лечение или - отсрочка на лечение», - говорит он.

Медосмотры будут проходить в течение марта. Группы срочников к местам дислокации начнут отправлять с 1 апреля.

Весеннее плановое задание для Сум - 114 человек. По информации городского военкомата около 40% пойдут в Вооруженные силы Украины, остальные - в Нацгвардию, пограничную службу и Государственную службу специального транспорта. Ни один срочник во время службы не будет привлекаться к задачам в зоне боевых действий на востоке страны, сказал Роман Галасюк.