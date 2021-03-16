Мэр Сум взял себе в советники безработного депутата-перебежчика и экс-перевозчика В полку советников мэра Сум Александра Лысенко прибыло.

Кроме бывших заместителей (2014-2020) Владимира Войтенко и Степана Пака, теперь в советниках числятся депутат Сумского горсовета Александр Зименко и бывший частный предприниматель Владислав Кобзар.

Первый в прошлой каденции был депутатом от «Самопомочи», в этой - от «Батькивщины», хотя в партию не вступил. С 2014 по 2020 год работал в партийной структуре «Самопомочи», которая в 2020 году даже не выдвигалась в Сумской горсовет.

Второй был помощником нардепа от Сум Михаила Ананченко, баллотировался в горсовет и облсовет от партии «Слуга народа». Его старший брат Артем прошел в горсовет. Будучи ЧП, работал в сфере грузовых и пассажирских перевозок.