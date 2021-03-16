В Сумах остановили маршрутчика под кайфом (видео) Благодаря неравнодушному гражданину патрульные прекратили нетрезвую поездку водителя маршрутного авто.

16 марта на улице Степана Бандеры сумчанин замечает водителя маршрутного транспортного средства «Рута», который подозрительно маневрирует на дороге, выезжая на полосу встречного движения. Он сразу подумал, что водитель маршрутки может находиться в нетрезвом состоянии. Поэтому, отложив все свои неотложные дела, мужчина поехал за ним и одновременно позвонил на линию 102, сообщив о произошедшем.

Патрульные обнаружили заявителя и водителя маршрутного транспортного средства на улице Роменской. Никаких сомнений не было - водитель имел явные признаки алкогольного опьянения. Мужчина едва говорил, координация движений была нарушена, а поведение вообще не отвечало обстановке. Выяснилось, что в этот день он был не на маршруте, а ехал на ремонт.

Инспекторы предложили 53-летнему мужчине пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте, и он смог только сказать, что ему завтра ехать на маршрут. В конце от освидетельствования он отказался. На него патрульные составили протокол по ч. 1 ст. 130 (Отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, которое управляло с признаками опьянения) КоАП. От управления его отстранили, а транспортное средство передали владельцу.