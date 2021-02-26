Украинцев протестируют на антитела от коронавируса

Об этом во время пресс-конференции заявил генеральный директор Центра общественного здоровья Роман Родына, передает Нова Влада.
"Планируется проведение исследования в ближайшее время, чтобы установить наличие антител у населения", - сказал Родына.
Он добавил, что часть населения могло переболеть COVID-19 бессимптомно и не обращаться за медицинской помощью.
"Это делается, чтобы эпидемиологи знали, какое точное число человек столкнулись с вирусом. Наличие антител класса G у человека свидетельствует, что он тем или иным образом столкнулся с инфекцией COVID-19. Возможно, он переболел бессимптомно", - пояснил директор ЦОЗ.
Вспышка коронавируса в Украине продлится до конца апреля, локдаун пока не нужен, - об этом заявил Максим Степанов....
Правительство Польши решило вновь ввести локдаун по всей стране. Количество новых случаев заражения стремительно растет....
На Сумщині триває вакцинація від коронавірусної інфекції. Сьогодні до кампанії долучилися працівники державної служби зайнятості....
В Польше за прошедшие сутки обнаружили 15 698 новых заражений коронавируса - это самый высокий показатель с 27 ноября....
В мире еще существуют места, где нет коронавируса....