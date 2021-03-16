Сумские СБУшники поймали чиновников, которые продавали секретную информацию силовых ведомств

Среди организаторов группировки - чиновники госструктур, которые продавали секретную информацию заказчикам.
Оперативники спецслужбы задокументировали, что участники межрегиональной группы систематически «снимали» информацию с баз данных подразделений МВД, Государственной миграционной, налоговой и пограничной служб. Похищенную информацию с ограниченным доступом злоумышленники реализовывали заказчикам.
СБ Украины задокументировала причастность к этой организации сотрудников правоохранительных и контролирующих структур.
Было проведено 6 обысков в рабочих кабинетах и помещениях злоумышленников в Киевской, Херсонской и Кировоградской областях. Во время следственных действий изъято: ноутбуки, банковские карточки, распечатки незаконных выдержек из баз данных и другие носители доказательств противоправной деятельности.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 361 и ч. 2 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное следствие.
Устанавливаются все лица, причастные к организации незаконной схемы.
Разоблачение злоумышленников проводилось сотрудниками Управления СБУ в Сумской области совместно со следователями Территориального управления ГБР с дислокацией в г. Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.