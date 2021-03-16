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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:34394

Сумские СБУшники поймали чиновников, которые продавали секретную информацию силовых ведомств

Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали схему несанкционированного вмешательства в базы данных правоохранительных и контролирующих органов.

Среди организаторов группировки - чиновники госструктур, которые продавали секретную информацию заказчикам.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что участники межрегиональной группы систематически «снимали» информацию с баз данных подразделений МВД, Государственной миграционной, налоговой и пограничной служб. Похищенную информацию с ограниченным доступом злоумышленники реализовывали заказчикам.

СБ Украины задокументировала причастность к этой организации сотрудников правоохранительных и контролирующих структур.

Было проведено 6 обысков в рабочих кабинетах и помещениях злоумышленников в Киевской, Херсонской и Кировоградской областях. Во время следственных действий изъято: ноутбуки, банковские карточки, распечатки незаконных выдержек из баз данных и другие носители доказательств противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 361 и ч. 2 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное следствие.

Устанавливаются все лица, причастные к организации незаконной схемы.

Разоблачение злоумышленников проводилось сотрудниками Управления СБУ в Сумской области совместно со следователями Территориального управления ГБР с дислокацией в г. Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

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