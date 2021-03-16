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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 15:27238

Легалізація трудових відносин – важливий напрямок роботи служби зайнятості Сумщини

Сумська обласна служба зайнятості спільно з представниками Головного управління Держпраці в Сумській області проводить інформаційну роботу з роботодавцями щодо легалізації трудових відносин.

«Це питання не втрачає актуальності. У рамках розгорнутої урядової кампанії з детінізації  зайнятості обласна служба зайнятості робить  свій внесок у загальну справу та прагне донести до сторін трудових відносин просту істину, що робота в легальному полі – це зручно й вигідно, тож  інформаційно-роз’яснювальна робота має  змінити ставлення працівників і роботодавців до явища незадекларованої праці. Служба зайнятості  завжди займала принципову позицію  в цьому питанні, пропонуючи шукачам роботи  тільки легальні вакансії», - зазначив директор Сумського обласного  центру зайнятості Володимир Підлісний.

Фахівці служби зайнятості самостійно та спільно з представниками Головного управління Держпраці в Сумськійобласті відвідують роботодавців, проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу (семінари, робочі зустрічі тощо) щодо неприпустимості допуску до роботи працівників без оформлення трудових відносин.

Впродовж лютого поточного року проведено 6 спільних з Держпраці та 402 самостійних відвідувань суб’єктів господарювання. Сумський міський центр зайнятості самостійно відвідав найбільше - 66 роботодавців. Серед міськрайонних філій у лідерах Шосткинська (46 самостійних відвідин), Роменська (6 спільних та 44 самостійних), Лебединська (32). З числа районних філій найкращі показники мають Сумська (54), Тростянецька (32), Білопільська (24). З питань легалізації проведено 12 семінарів, до яких залучено 103 учасника. У звітний період службою зайнятості проводилися й інші заходи (наради, «круглі столи», робочі зустрічі (відвідування роботодавців), завдяки яким 54 роботодавці отримали інформацію щодо законодавства про зайнятість та працю.

Загалом робота з легалізації робочих місць характеризується кількістю заявлених до служби зайнятості вакансій та кількістю працевлаштованих службою осіб. З початку року 1,9 тис. роботодавців  Сумської області подали 6,5 тис. вакансій для укомплектування обласною службою зайнятості.  Всього отримали роботу за сприяння служби зайнятості 2,8 тис. осіб.

На 17 березня 2021 року  у базі даних обласної служби зайнятості налічується  2,2 тис. актуальних вакансій. Середній розмір заробітної плати у вакансіях становить 7,5 тис. грн.

Общество Держпраця
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